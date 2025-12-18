Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026 y sigue la votación por capítulos

En el debut de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de presupuesto 2026, una prioridad en la agenda económica del Gobierno. Para garantizar la mayoría necesaria negoció de manera frenética, y hasta la medianoche, con gobernadores y bloques aliados, a los que buscó retribuir con distintas concesiones a cambio de su apoyo.

El Gobierno busca conseguir la primer ley de presupuesto de la gestión del presidente Javier Milei.

Luego de haberse acordado el pago de la deuda coparticipable que el Estado nacional adeuda a la Ciudad de Buenos Aires, el diputado libertario Alberto Benegas Lynch confirmó la inclusión de la liquidación de los fondos pendientes.

La otra modificación incluyó un aumento para la partida otorgada a la jurisdiccion 5 del Poder Judicial. De ser aprobada la iniciativa, el ministro del Interior, Diego Santilli, quedaría facultado para asignar un total de 21.347 millones de pesos a este área.

Gabriel Bornoroni: "El equilibrio fiscal y monetario lleva a una Argentina próspera"

El diputado cordobés llamó a la reflexión del resto de la Cámara Baja e invitó a apoyar la iniciativa

El jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, ratificó el apoyo hacia el Prespuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo. "El equilibrio fiscal y monetaria lleva a una Argentina próspera", subrayó.

En medio de los gritos esbozados por la oposición, el diputado cordobés criticó el proyecto presentado como segunda minoría por Unión por la Patria. Tras haberlo revisado, aseguró que varias de las clausulas provocarían un aumento del deficit fiscal y que no se especificaban de donde se obtendría el financiamiento.

Álvaro Martínez: "Es un presupuesto que se puede cumplir"

El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Álvaro Martínez, defendió el Presupuesto para el año 2026 enviado por el Gobierno nacional. Previo a que se iniciara la votación del proyecto, el mendocino aseguró que "es un presupuesto que se puede cumplir".

Durante su intervención en la Cámara Baja, el legislador sostuvo que la distribución de fondos propuesto por el Poder Ejecutivo sería el primero en años en no poner en riesgo el equilibrio fiscal. "La sensibilidad social no es gastar sin control, es no emitir sin control", apuntó.

Luego de chicanear a la oposición por las acusaciones de no pensar en los sectores mas vulnerables, Martínez afirmó que el plan económico logró descender el nivel de pobreza al 30%. "Un Estado más chico, pero efeciente no sigunifica dejar de apoyar a los que menos tienen, sino apoyarlos de verdad", remarcó.

"El artículo 75 se pretende derogar porque nunca se explicó de donde iba a salir el dinero, como se iba a financiar, ni el impacto fiscal", argumentó el diputado, respecto a la intención del oficialismo de derogar las leyes de financiamiento al Hospital Garrahan, las universidades nacionales y en materia de discapacidad.

"Ustedes son los grandes estafadores del pueblo argentino", acusó al reprochar a la oposición por los resultados de sus anteriores gestiones. Y enfatizó: "No hablamos con promesas, hablamos con hechos", al hacer referencia a los aumentos que se otorgaron recientemente.