¡Ayudemos! HOPE lanzó una colecta para armar bolsones navideños, ¿cómo colaborar?

La Fundación HOPE lanzó una emotiva campaña navideña y apela a la solidaridad de los salteños para recolectar alimentos y juguetes, buscando armar bolsones especiales destinados a personas que están atravesando enfermedades oncológicas junto a sus seres queridos, llevando alegría y apoyo a las familias que se encuentran alojadas y a los niños que están en tratamiento.

Mónica Ferro, referente de HOPE, explicó por Somos Salta los elementos que se necesitan para la colecta, pidiendo principalmente alimentos no perecederos que serán utilizados para conformar estos bolsones solidarios, sin olvidarse que la campaña incluye una petición especial para los más pequeños.

La referente de la fundación hizo un llamado específico respecto a los regalos: "Estamos pidiendo alimento y juguetes que sean nuevos, para mamás que están alojadas y para niños que están en tratamiento". Ferro aclaró que, si bien reciben donaciones de juguetes usados durante todo el año, para el obsequio navideño se busca que sean completamente nuevos, con la intención de que cada niño reciba un presente en perfectas condiciones bajo el arbolito.

Ferro también agradeció la colaboración constante de la comunidad y detalló qué tipo de víveres se aceptan. "Esperamos la ayuda esta semana y la próxima, pedimos lo que tiene que ver con la mesa navideña, pero hay gente que colabora con otros alimentos y bienvenido sea, en el bolsón ponemos de todo", sostuvo la referente, explicando que cualquier producto no perecedero es útil para la causa.

Finalmente, la referente de HOPE informó que la recepción de las donaciones se realiza únicamente en la sede de la fundación, ubicada en calle Alvear al 1300, frente al Campo de la Cruz, en el horario de 9:00 a 19:00 horas. El objetivo es ambicioso: "Esperamos armar 60 bolsones", un número que se espera alcanzar gracias a la probada generosidad de los salteños; las donaciones se reciben hasta el 20 de diciembre.