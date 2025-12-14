Patrullaje preventivo terminó con el secuestro de más de 110 dosis de droga

El procedimiento se realizó en barrio Solidaridad. Se secuestraron más de 110 dosis de droga. Un hombre fue demorado. Intervino la UFINAR.

Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana, durante un patrullaje preventivo en barrio Solidaridad, identificaron a un hombre 31 años y detectaron que tenía en su poder envoltorios con dosis de estupefacientes.

En ese contexto, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas secuestraron más de 110 dosis entre cocaína y marihuana, las cuales quedaron a disposición de la Justicia junto al demorado.

Intervinieron la Unidad Fiscalía Contra la Narcocriminalidad.