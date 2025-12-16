Cuatro presos están vinculados a la venta de drogas dentro de Villa Las Rosas

En el inicio de esta semana, se dio a conocer un procedimiento que derivó en la detención de 20 personas vinculadas a la venta de estupefacientes.

La causa comenzó con denuncias anónimas, y el fiscal, destacó que la investigación se inscribe en una política de control continuo, basada en la cooperación interinstitucional, destacando el compromiso y trabajo de las autoridades del penal.

Cuatro de los imputados, están ya privados de la libertad en la Unidad Carcelaria 1, imputados de manera provisional por el delito de comercialización de estupefacientes, conforme el grado de participación atribuido a cada una.



La investigación se inició a partir de denuncias anónimas y avanzó mediante tareas de vigilancia, seguimiento y recolección de información, lo que derivó en allanamientos simultáneos realizados en domicilios de la ciudad de Salta, Villa San Lorenzo y en cinco celdas de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas.

El fiscal aseguró que la participación de las autoridades y el personal del Servicio Penitenciario resultó determinante para la ejecución eficaz de las medidas judiciales dispuestas y para el abordaje de una problemática recurrente en contextos de encierro.