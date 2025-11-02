El camión oncológico realizará mamografías gratuitas en Cafayate, La Viña y Coronel Moldes

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia informó que el camión oncológico prestará servicios durante la próxima semana en los departamentos Cafayate y La Viña, brindando mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años y a aquellas con antecedentes familiares de cáncer de mama que no cuenten con obra social o prepaga.

La unidad móvil recorrerá distintas localidades de los valles Calchaquí y de Lerma, con el siguiente cronograma:

Cafayate: lunes 3 y martes 4 de noviembre, en el hospital Nuestra Señora del Rosario.

La Viña: miércoles 5, en el hospital Nuestra Señora del Valle.

Coronel Moldes: jueves 6 y viernes 7, en el hospital Dr. Luis Anzoátegui.

Los turnos se otorgarán en los efectores de salud de cada municipio, donde se prevé realizar 30 estudios diarios, de acuerdo con la capacidad operativa del equipo.

Desde la Subsecretaría de Medicina Social, se destacó que las pacientes que presenten alguna anomalía en los estudios serán derivadas a centros de referencia para un seguimiento especializado y atención oportuna.

Estas acciones forman parte de la política sanitaria provincial orientada a promover la detección temprana del cáncer de mama, enfermedad que, con diagnóstico y tratamiento oportuno, puede alcanzar altas tasas de curación.

La mamografía es un estudio por imágenes de baja dosis de rayos X que permite examinar las mamas y detectar posibles alteraciones antes de que aparezcan síntomas. Se utiliza tanto con fines preventivos (de exploración) como para el diagnóstico de lesiones o anomalías detectadas clínicamente.