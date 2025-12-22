Chocó una camioneta estacionada, irá a la cárcel y deberá pagar una suma millonaria

Pasado el mediodía del 13 de noviembre el mecánico estaba adentro de su casa cuando escuchó un fuerte estruendo en el exterior, cuando salió a ver lo que pasaba se encontró con el peor escenario posible. Una camioneta que tanto le había costado arreglar y que estaba estacionada frente a su casa, a la espera de que su dueño la retire, había sido embestida por un auto con dos ocupantes a bordo.

En ese momento vio que el auto arrancaba, así que con su hermano se subieron a su propio vehículo para seguirlos, pero los perdieron de vista. Hasta que un momento después encontró al sujeto que iba como acompañante que iba corriendo y por detrás un policía de civil.

Tanto el conductor como su acompañante, fueron detenidos. Dias después se realizó una audiencia flexible y multipropósito para resolver su situación.

Luego que las partes llegaran a un acuerdo de juicio abreviado, el juez de Garantías condenó a los dos hombres. Uno de ellos, de 28 años cumplirá la pena de tres meses de prisión de ejecución efectiva y fue declarado reincidente por primera vez, lo que motivó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1 para el cumplimiento de la condena.

Por su parte, el segundo implicado, de 25 años, recibió una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, recuperando su libertad de forma inmediata bajo el compromiso de cumplir estrictamente con diversas normas de conducta.

En tanto el mecáncio recibirá de los dos sujetos condenados, el pagao total de $2 millones en dos cuotas iguales y consecutivas, por los daños causados al vehículo estacionado dicho día.





