Edgardo, con sus nuevas prótesis: “Sentí vértigo porque me sentí alto”

Edgardo Oviedo, el salteño que perdió ambas piernas luego de ser atropellado junto a su esposa por un conductor ebrio en avenida Paraguay, dio sus primeros pasos con sus nuevas prótesis.

"Al pararme sentí vértigo, ni me acordaba la altura que tenía antes, es una alegría enorme”, contó emocionado Edgardo.

Según explicó, antes había utilizado otras, pero eran diferentes. “Ahora empecé a caminar con las prótesis altas, con rodilla y articulaciones. Antes usaba unas más cortas, sin rodilla", sostuvo.

Las prótesis llegaron a través del PAMI, tras un largo proceso de gestión. “Tardaron, pero llegaron. Me dieron una mano unos amigos y mi papá me ayudó con el pedido".

Sobre lo que viene, dijo que "más adelante se verá si se pueden cambiar las rodillas, porque todo esto es muy caro". "Es un mundo aparte”, explicó en Multivisión Federal.

Oviedo agradeció especialmente al centro de rehabilitación donde realiza su recuperación y a su equipo de kinesiólogos: “Venimos trabajando muy bien. Ellos me aguantan hace casi dos años”.

También tuvo palabras de agradecimiento y cariño para su familia: “Mis tres hijas, mi mamá y mi señora son mi motor. Mi mamá está al lado mío desde el minuto cero”.

.