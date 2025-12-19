¡Por su nieta! Realizan una colecta de juguetes para pacientes oncológicos del Materno Infantil

La solidaridad se vuelve a encender en Salta con el regreso de la campaña "Ayudemos a sonreír". Por quinto año consecutivo, los abuelos de Eluney transforman el dolor de la pérdida en un gesto de amor para los pacientes oncológicos del Hospital Público Materno Infantil.

En diálogo con MultivisiónNoticias, Alejandra relató que esta iniciativa nació tras el fallecimiento de su nieta de apenas 8 meses a causa de un cáncer agresivo. "Empezamos a hacer esto para devolver lo que hicieron con ella. Estamos aquí firmes como abuelos y recordándola en cada regalo que hacemos. Es recordarla a Eluney", expresó conmovida.

A pesar de que la entrega formal será en los próximos días, la comunidad ya comenzó a responder al llamado solidario. Alejandra destacó que, gracias a que realizan la colecta hace cinco años, la gente ya conoce la causa y empezó a acercar los primeros presentes. "Todo aquel que quiera comunicarse y hacer llegar su aporte, bienvenido sea. Lo que nos den para nosotros es muchísimo", señaló la mujer.

Para garantizar que el esfuerzo de los salteños llegue a destino, la transparencia es el pilar de la campaña. Jorge, el abuelo de Eluney, invitó a los donantes a ser testigos del cierre de la iniciativa: "El día 26 invitamos a toda la gente a las 10 de la mañana para que vaya y vea la transparencia sobre todo de la entrega de los juguetes, que la gente con tanto cariño dona". Quienes deseen colaborar pueden enviar su aporte al alias alejandrachacon2023 o comunicarse al teléfono 3874634647.