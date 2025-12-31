In Memoriam 2025: Las personalidades que dijeron adiós este año

El 2025 quedará marcado no solo por los hechos que atravesaron al país y al mundo, sino también por la despedida de figuras que, desde distintos ámbitos, dejaron una huella profunda en la cultura, la política, el arte, el deporte y la identidad colectiva. Voces, rostros y nombres que formaron parte de la vida cotidiana de generaciones y cuyo legado permanece.

Uno de los primeros golpes del año fue la partida de Leo Dan, referente indiscutido de la música romántica latinoamericana. Sus canciones atravesaron décadas y fronteras, convirtiéndose en himnos populares que siguen vivos en la memoria afectiva de millones de personas.

El mundo del espectáculo argentino también despidió a Alejandra Darín, actriz comprometida con el teatro y la defensa de los derechos culturales, y a Antonio Gasalla, figura central del humor nacional, creador de personajes inolvidables que supieron retratar, con ironía y lucidez, a la sociedad argentina.

A nivel global, el fallecimiento del papa Francisco conmovió al mundo entero. El primer pontífice argentino dejó una marca histórica en la Iglesia Católica, con un mensaje centrado en la humildad, la justicia social y el diálogo, que trascendió credos y fronteras.

Papa Francisco

El deporte argentino perdió a una referente inconfundible: Alejandra “La Locomotora” Oliveras, campeona mundial y símbolo de lucha, esfuerzo y superación, tanto dentro como fuera del ring.

En el plano intelectual y político internacional, el 2025 también significó la despedida de figuras de enorme peso simbólico, como el escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, y el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, referente ético y político de América Latina, admirado por su coherencia y austeridad.

El fútbol dijo adiós a Juan Ramón “La Bruja” Verón, ídolo indiscutido de Estudiantes de La Plata, cuyo nombre quedó grabado en la historia grande del deporte argentino.

Para Salta, el año tuvo un dolor especial con la pérdida de Federico Córdoba, una de las voces más representativas del folclore provincial y nacional. Su legado artístico y cultural lo convirtió en un referente imprescindible de la música popular del norte argentino.

Federico Córdoba de Las Voces de Orán

El mundo de la música y el cine internacional también se vio sacudido por la partida de figuras emblemáticas como Lalo Schifrin, compositor argentino de proyección mundial; Giorgio Armani, ícono de la moda; Diane Keaton, actriz fundamental del cine contemporáneo; y Brigitte Bardot, sex symbol y actriz francesa.

El 2025 se va dejando ausencias profundas, pero también un legado inmenso. Cada una de estas personalidades, desde su lugar, contribuyó a construir parte de la historia que hoy recordamos. Sus obras, sus ideas y su memoria continúan vivas, acompañando a quienes crecieron, se emocionaron y aprendieron con ellas.