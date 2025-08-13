El Congreso homenajeó a Federico Córdoba y Las Voces de Orán

En el Congreso de la Nación realizó un reconocimiento a Las Voces de Orán y a su líder fundador, Luis Federico Córdoba, destacados referentes del folklore nacional.

“Su voz vive en la memoria de todos los que lo escucharon, y fue un verdadero embajador de nuestra cultura”

La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Pamela Calletti y contó con la participación del gobernador Gustavo Sáenz, legisladores, autoridades y figuras del folclore como el "Chaqueño" Palavecino.

En su discurso, Sáenz destacó el profundo arraigo cultural del grupo y recordó especialmente a Federico “el Negro” Córdoba, afirmando que aunque no esté físicamente presente, su legado perdura en cada canción y en el corazón de quienes lo conocieron. “Su voz vive en la memoria de todos los que lo escucharon, y fue un verdadero embajador de nuestra cultura”, expresó.

Durante el acto, se entregaron reconocimientos a los integrantes actuales del grupo y a la familia de Córdoba, quienes recibieron un cuadro con la leyenda que destaca la permanencia del legado musical y cultural. También se proyectó un video que repasó la trayectoria de más de cincuenta años del grupo, resaltando su aporte a la música folklórica y su estilo único, nacido en San Ramón de la Nueva Orán, tierra del norte salteño.

El homenaje concluyó con la interpretación conjunta del gobernador Sáenz, Las Voces de Orán y Oscar “Chaqueño” Palavecino del tema “El Bermejo y yo”, cerrando una jornada de reconocimiento a una de las voces más representativas del folclore nacional.