Cinco quemados y 18 heridos en siniestros en Año Nuevo

Durante los festejos de Año Nuevo, los hospitales San Bernardo y Público Materno Infantil registraron 581 atenciones entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, con un fuerte peso de la accidentología vial y los casos de quemaduras, tanto en adultos como en niños.

En el Hospital San Bernardo, se contabilizaron 229 ingresos por guardia en el período comprendido entre las 8 del 31 de diciembre y las 11 del 1 de enero. De ese total, 62 pacientes debieron ser internados.

La principal causa de atención fue la accidentología, con 18 personas lesionadas en siniestros de motocicleta. Además, se registraron tres casos de quemaduras, uno vinculado al uso de pirotecnia y dos por accidentes domésticos: una lesión con la puerta de un horno y otra por contacto con agua caliente.

El Hospital Público Materno Infantil sumó 352 asistencias, considerando las áreas pediátrica y gineco-obstétrica.

En la Emergencia Pediátrica se atendieron 231 pacientes, entre los que se destacaron dos ingresos por quemaduras: un niño de 5 años con quemadura conjuntival y un adolescente de 13 años con quemadura en una mano. Ambos fueron dados de alta y continuarán con controles ambulatorios.

A su vez, se registraron cuatro casos de picaduras de alacrán en menores de entre 2 y 12 años, todos con evolución favorable.