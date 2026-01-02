Alerta temprana en Santa Victoria Este por crecimiento y erosión del río Pilcomayo

La Municipalidad de Santa Victoria Este mantiene activo el monitoreo del río Pilcomayo por séptimo día consecutivo ante procesos de erosión y desbarrancamientos en sectores críticos.

Aunque los niveles actuales no representan un riesgo inmediato para las comunidades ribereñas, se refuerzan las medidas preventivas y se solicita extrema precaución en zonas sensibles.

Según el reporte oficial, entre Misión La Paz y Pozo Hondo, el río alcanzó ayer 4,68 metros y descendió a 4,55 metros esta mañana, valores considerados de aguas medias. En Villamontes, el nivel llegó a 2,05 metros, con previsión de un posible aumento, mientras que en Puente Aruma se registró un crecimiento hasta los 5,14 metros, que podría afectar la región durante la tarde.

Uno de los sectores más críticos, según El Tribuno, es la curva a 300 metros de Misión La Paz, donde la erosión amenaza la ruta provincial 54. Zonas como La Estrella y La Gracia permanecen bajo vigilancia, sin riesgo inmediato.

Como parte de las acciones preventivas, el intendente Rogelio Nerón, junto al presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez, y el área de Obras Públicas, desplegó maquinaria para abrir canales en los puentes del tramo La Estrella–Misión La Paz, con el fin de facilitar el escurrimiento del agua y proteger la infraestructura.

Desde el municipio se recomendó a vecinos y transportistas evitar circular por los sectores más comprometidos y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, se destacó la coordinación entre la municipalidad, las fuerzas de seguridad y la comunidad para prevenir incidentes, mientras se esperan eventuales medidas provinciales ante una posible emergencia.