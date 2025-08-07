Investigan a un profesor en Santa Victoria Oeste por supuesto abuso sexual y acoso

En Santa Victoria Oeste una profesora realizó una denuncia en contra de un colega por presunto abuso sexual y acoso. Estanislada Mendoza es la que lleva adelante esta denuncia por hechos ocurridos en el colegio secundario 5.066 de Santa Victoria Oeste.

La profesora comentó a El Tribuno que la institución es “tierra de nadie” y que la discriminación, persecución, la violencia, amiguismo y el encubrimiento de hechos horrendos deben acabar.

“Una alumna me contó llorando que un profesor la acosaba y decía me abusó y cuando no quería hacerlo me insultaba en clase, me ponía 4 o 5 en mis trabajos pese a que estaban bien hechos, siempre me desaprobaba. El otro día me fui a comprar, me había mandado mensajes y no los vi, entonces al volver a mi casa me violaron. La niña llorando me dijo: por eso no voy a hablar. Tiene mucho miedo y me dio a entender que estaba amenazada” comentó Estanislada.

Agregó que la alumna también sufría acoso por celular, además se desmayaba seguido en la institución y le daban ataques de pánico: “La internan a cada rato, lo pueden corroborar”.

Según le comentó, la alumna habría comentado lo sucedido a la directora del colegio y que no quería seguir viviendo: “Le confirmó que sufre abusos desde 2023, y hace poco el profesor volvió a hacerlo. Entonces, yo hablé con la directora sobre el tema y textualmente me dijo que la víctima solo amenaza para llamar la atención y los que quieren suicidarse lo hacen y ya. Yo misma la asistí con ataques de pánico”.

A su vez dijo que había un caso anterior, de una exalumna que llegó al colegio llorando diciendo que no quería rendir la materia con el profesor, ya que según había relatado el sujeto la llevó a su auto con la excusa que lo ayudara a bajar unos elementos y la empujó para intentar abusar de ella, pero mediante sus gritos y la intervención de otra trabajadora del lugar la soltó.

“La chica le contó a su mamá, pero no hizo la denuncia porque la directora de la escuela es su tía y le dijo a su mamá que ella andaba pintada y con la pollera corta provocando al profesor. La alumna me contó que desde ese momento el profesor no la dejó vivir en paz y quedó muy traumada” manifestó.

Estanislada dijo que a ella le sucedió algo similar cuando comenzó a trabajar, ya que ese mismo profesor la acosaba, le pedía fotos sin ropa y que quería tener relaciones sexuales con ella: “Yo me negué rotundamente y desde ese momento no quiso trabajar conmigo y me hizo iniquidades. Mi error fue hablar con el director de entonces, que lo encubrió y aunque presenté un informe ante supervisión por acoso y discriminación, entre otras irregularidades, todo quedó en la nada”.

Tras la denuncia, comentó Estanislada, la directora del establecimiento le labró un acta y le dijoque debía elegir en corto plazo otro colegio donde ir a realizar tareas administrativas.

Desde la supervisión del Colegio Secundario 5.066, comentaron que ante la denuncia se activó rápidamente el protocolo. Tras la comunicación de la profesora denunciante sobre el hecho, se orientó en como proceder en la denuncia, comunicándole la misma a la directora, las cuales hicieron el acta y la denuncia a la policía el 19 de junio.

Se elevó el informe a la superiora y se generó el expediente del caso. Siguiendo los pasos, se hizo el apartamiento del docente denunciado para ser investigado. Sobre el traslado de la profesora denunciante dijo que no tienen conocimiento ni documentación al respecto.