Robaron en la sede del Partido de la Victoria, se llevaron hasta la heladera

Durante la mañana del martes 30, la sede del Partido de la Victoria, situada en calle Córdoba al 600, fue blanco de una robo. Desconocidos ingresaron, provocaron destrozos y se llevaron distintos elementos de valor y materiales de trabajo.

El hecho fue advertido alrededor de las 8 de la mañana, cuando referentes del espacio notaron que el lugar estaba completamente revuelto. De inmediato se dio aviso a la Policía, que trabaja en el lugar realizando las pericias correspondientes.

"Es un ataque a la democracia"

En diálogo con el programa QuePasaALaMañana, el secretario general del partido, Jesús Ramón “Rana” Villa, manifestó su preocupación por lo ocurrido y lamentó que un hecho de estas características tenga como blanco a un espacio político. “Es muy triste comenzar el año así, más aún tratándose de un partido que funciona dentro del marco democrático”, expresó.

Entre los elementos sustraídos se encuentran objetos de uso cotidiano, como una heladera, lo que hace suponer que el robo habría sido cometido por más de una persona y con algún tipo de movilidad. Además, desaparecieron materiales utilizados para talleres y actividades culturales que se dictan en la sede, como clases de música y danzas.

También existe inquietud por la posible falta de documentación partidaria, aunque ese punto aún está siendo evaluado debido a que el lugar permanece bajo custodia policial para no entorpecer la investigación.

Desde el Partido de la Victoria indicaron que se buscará acceder a cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos, muchos de los cuales retomaron su actividad tras el feriado de Año Nuevo, con la expectativa de obtener imágenes que permitan reconstruir lo sucedido.

“No sabemos cuál fue la intención"

Villa remarcó que se trata de un episodio inédito para la institución y sostuvo que no puede interpretarse únicamente como un robo común. “No sabemos cuál fue la intención, pero es un ataque a la democracia y a un partido político”, señaló, al tiempo que calificó lo ocurrido como un ataque a la vida democrática.