Por Reyes, chicos de hasta 12 años viajarán gratis mañana en SAETA

En el marco de la celebración de Reyes Magos, este martes 6 de enero los niños y niñas de hasta 12 años podrán viajar gratis en los colectivos de SAETA, facilitando la participación en las distintas actividades organizadas para la fecha en el área metropolitana.

El beneficio estará vigente desde las 8 hasta las 20 horas y se aplicará en todas las unidades del sistema SAETA. Los menores deberán estar acompañados por un adulto responsable, quien deberá abonar el pasaje correspondiente.

La gratuidad alcanza a los servicios que circulan por Salta Capital y los municipios del área metropolitana, entre ellos San Lorenzo, Vaqueros, La Caldera, Cerrillos, La Merced, Rosario de Lerma, Campo Quijano, El Carril, Chicoana y Coronel Moldes.

Desde la empresa destacaron que la iniciativa busca acompañar a las familias en una fecha especial para los más chicos, promoviendo el acceso al transporte público y garantizando que puedan disfrutar de los festejos y propuestas recreativas previstas para el Día de Reyes.

De esta manera, SAETA vuelve a sumarse a una celebración tradicional, apostando a la movilidad segura y accesible para los niños en una jornada cargada de ilusión.