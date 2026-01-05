A su lado siempre, las mamás de la Colonia de Vacaciones: “Apenas supo que veníamos se emocionó”

05/01/2026Por María Victoria Arriagada
madres colonia de vacaciones

La Colonia de Vacaciones de la Provincia ofrece un espacio de recreación, de diversión y sociabilidad para los adultos mayores, personas con discapacidad y menores, que asocian al Legado Güemes con un lugar donde hacer amigos, charlar, jugar y pasar los mejores momentos del verano. 

Desde InformateSalta estuvimos en el inicio de la Colonia y recorriendo el lugar había un grupo de mamás sentadas en rondas compartiendo mates, bocadillos, charlas y muchas risas. 

Beatriz, mamá de Damián, de 8 años, nos comentó que llegó a la Colonia por medio de una amiga que le compartió la información, pero no era la primera vez que se acercaba, ya que antes sus hijos mayores habían participado. Hoy acompañando a su hijo fanático de la pileta, mostraba que volvía a elegir este predio para las vacaciones

Selina es mamá de Belén (11) una nena con discapacidad que volvieron a elegir la Colonia por ser un espacio de contención: “Lo volvemos a elegir porque el año pasado me gustó, le hacen hacer actividades, correr, ejercicios, es bien completo. Me dijo que le gustaba, que quería volver, hoy se levantó a las 6 de la mañana, quería venir”. Además, remarcó la buena predisposición y paciencia de los profesores. 

Ismael (8) llegó acompañado de su mamá Silvia, quien nos comentó que su hijo tiene autismo y que es el segundo año que vuelven a este lugar que le hace tanto bien a Ismael como a la familia: “Fue bastante favorable, cuando terminan las clases terminan las terapias y su rutina cambia, se desregulan rápido y entra en crisis y estaba gritando mucho, duerme a las 4, 5 am hasta las 14 hs., por ende, yo tampoco duermo”.

Pero la Colonia ayudó a su hijo, permitiéndole regular su horario, siendo también un espacio de diversión: “Apenas llegamos a la esquina empezó a gritar, saltar, ya sabía a donde íbamos, cuando vio que nos bajamos acá se re emocionó, entró re contento”. 

Ana María, mamá de Nora (7) quien tiene una discapacidad, no dudo en señalar lo bien que le hace a la pequeña este espacio: “Me encanta la Colonia porque le hace muy bien, ella es hiperactiva así que aquí se saca todas las energías y vuelve a casa tranquila (…) estoy muy agradecida con la Colonia, ella viene contenta, le gusta mucho”. 

Por último, quien se incorporó este año al grupo fue Ana llevando a su hijo Isaac (7): “Sabía que había actividades en el Legado, vine a averiguar y me enteré de la Colonia (…) Le gusta mucho la pileta” finalizó.   

