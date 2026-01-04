Agenda Cultural de Verano: Talleres, cine, música y arte en toda la provincia

Durante el verano 2026, los espacios culturales de la Provincia consolidan su propuesta para vecinos y turistas, con una agenda que alcanza un total de 121 actividades entre enero y febrero, considerando cada sesión individual de los talleres aptos para todo público. La misma comienza este fin de semana, con el Taller de Canto para niños en el Centro Cultural de los Pueblos Originarios en Tartagal, a cargo de Sabrina Dávalos, propuesta que se repite el viernes 9, junto con los talleres de instrumentos como violín, guitarra y flauta dulce, que también tienen continuidad durante los fines de semana. Hoy domingo 4 continúa la formación instrumental en el mismo espacio para más información podés comunicarte al 3873434530.

El martes 6, el Museo Güemes en España 730 abre el ciclo Vacaciones con Güemes con un taller infantil que combina expresión corporal, juegos, actividades plásticas y meditación guiada, mientras que por la noche la Usina Cultural inaugura Los Martes en Verano, un ciclo de cine argentino y producciones locales en pantalla LED con entrada libre y gratuita. El miércoles 7, el Complejo de Bibliotecas y Archivo en Av. Belgrano 1002 concentra una intensa jornada con talleres de origami, ajedrez infantil y juvenil, y clases abiertas a cargo de la Asociación Salteña de Ajedrez, complementadas por una propuesta de Ajedrez de Verano en la Usina Cultural. Ese mismo día, el Museo de Arte Contemporáneo en Zuviría 90 propone un taller arancelado para adultos orientado a explorar métodos de pensamiento a través del arte.

El jueves 8 continúa el ciclo Vacaciones con Güemes y se suman actividades recreativas y creativas, como el taller de creación de títeres en la Biblioteca Infantil y el Taller de Retrato Realista al Óleo en el Centro Cultural de los Pueblos Originarios en Tartagal, dictado por el profesor Julio Ramos. La jornada cierra en la Usina Cultural con conciertos en vivo dentro de su ciclo musical de verano con entrada libre y gratuita en España 1-98.

El viernes 9 vuelve a desplegarse una agenda diversa que articula talleres de canto, instrumentos y retrato realista en el Centro Cultural de los Pueblos Originarios, junto con propuestas gratuitas en bibliotecas como crochet, fanzine y microcuentos, y una nueva función del Ciclo de Humor de Verano con Salta Stand Up en la Usina Cultural.

Consultá la programación completa en culturasalta.gov.ar.