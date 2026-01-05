La dura frase de Luciano Benavides tras una fase del Dakar: "Le supliqué a Dios"

Fue un inicio de semana complicado para los pilotos argentinos en la 48° edición del Rally Dakar que se realiza nuevamente en Arabia Saudita. En la etapa que unió Yanbu con Alula, varios representantes albicelestes tuvieron retrasos en un tramo cronometrado de 400 kilómetros, con muchas más piedras de las informadas en la hoja de ruta.

Los obstáculos causaron pinchaduras, lo que generó más de un dólor de cabeza.

El salteño, Luciano Benavides terminó con lo justo sobre su KTM oficial ya que la cubierta trasera se desbandó y pudo haberle costado el abandono al piloto de 30 años. “En los últimos cinco o seis pilotos empecé a sentir cómo la cubierta me empezó a pegar y en el tanque y dije ‘ya se explota’. En la última recta le supliqué a Dios. Hoy perdimos un poco de tiempo”, contó al llegar a la meta tras terminar séptimo y ser sexto en la general según informó Infobae.

En la divisional Challenger, David Zille (Taurus) y Sebastián Cesana fueron cuartos, pero siguen liderando la clasificación general. “Tuvimos dos pinchazos a los 30 kilómetros de la primera parte. Las gomas se fueron desinflando de a poco y tuvimos que parar. pudimos agarrar un buen ritmo y recuperar bastante. Creo que hicimos un buen trabajo al final y hemos recuperado mucho tiempo, pasamos mucha gente”, dijo el pampeano a Infobae. El ganador del parcial fue el chileno Lucas Del Río (Taurus) que es navegado por el mendocino Bruno Jacomy. Segundo fue el local Seidan Yasir (Taurus) y tercera la sudafricana Puck Klaasen (GRally Team) con el bonaerense Augusto Sanz.

“Pinchamos una goma y la cambiamos en el pit stop. Llegando al refueling, en una frenada, había una piedra muy filosa y sentí que tocó de adelante y tuvimos que cambiar otra goma. Metimos buen ritmo, pero se nos empezó a levantar la temperatura y tuvimos que bajar el ritmo para llegar”, declaró Nicolás Cavigliasso (Taurus) que terminó en el décimo lugar.

Este martes la acción seguirá en Alula y se anuncia una etapa más dura con 425 kilómetros cronometrados en un recorrido de formaciones rocosas. La dureza extrema llegó para quedarse en la 48ª edición del Rally Dakar