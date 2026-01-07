De 2025 a 2026, el mismo problema: Motociclistas e imprudencia, piden reforzar los controles

A pocos días de iniciado el año, los siniestros viales vuelven a encender una señal de alarma en Salta. Desde Salvemos Vidas Salta advirtieron que la mayoría de los accidentes registrados involucran a motociclistas, un patrón que se repite desde hace tiempo y que preocupa por su impacto en víctimas fatales y lesionados graves.

“La problemática sigue siendo la misma: el poco uso del casco, motos en malas condiciones y conductas imprudentes”

En diálogo con InformateSalta, Rodrigo Sauma, referente de la entidad, explicó que las estadísticas muestran una fuerte presencia de motos tanto en los accidentes como en las internaciones hospitalarias. “La problemática sigue siendo la misma: el poco uso del casco, motos en malas condiciones y conductas imprudentes”, señaló.

Sauma indicó que, si bien en el balance anual se observa una leve baja en la cantidad total de víctimas fatales respecto de años anteriores, continúa creciendo el número de personas fallecidas o gravemente heridas en siniestros protagonizados por motociclistas. “El actor principal en los accidentes sigue siendo la moto”, remarcó.

Entre los factores que inciden, mencionó el exceso de velocidad, la falta de distancia prudencial, maniobras riesgosas y el desconocimiento de normas básicas de tránsito. A esto se suma el estado de muchos rodados, que circulan sin frenos adecuados, luces o documentación en regla. “Son vehículos que no están en condiciones mínimas de seguridad”, advirtió.

“Son jóvenes que terminan siendo víctimas del tránsito, muchas veces por exceso de confianza al conducir”

El referente de Salvemos Vidas también alertó sobre el aumento de motos con más de un acompañante, una situación que se intensifica durante el período de vacaciones, cuando muchas familias utilizan este medio como única forma de traslado. Sin embargo, aclaró que los siniestros no se explican solo por esa situación, sino principalmente por la conducta del conductor.

Otro punto crítico es el perfil de las víctimas: la franja etaria más afectada va de los 24 a los 35 años, considerada la edad más productiva. “Son jóvenes que terminan siendo víctimas del tránsito, muchas veces por exceso de confianza al conducir”, sostuvo Sauma.

“La única manera de cambiar la conducta es con mayor control, educación y prevención"

Se insiste con el pedido y en la necesidad de reforzar los controles, exigir el uso del casco, verificar el estado de las motos y avanzar en campañas de concientización vial, especialmente durante el verano. “La única manera de cambiar la conducta es con mayor control, educación y prevención. Si no intervenimos a tiempo, las cifras van a seguir alarmando”, concluyó.