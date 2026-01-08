¡A tener cuidado! Rescataron a dos pescadores que quedaron aislados por la crecida del río en El Carril

Dos pescadores fueron rescatados anoche en la localidad de El Carril luego de quedar aislados en un islote del río Las Garzas como consecuencia de una repentina crecida provocada por el temporal que afectó a la zona.

El operativo se activó tras un llamado de familiares al Sistema de Emergencias 911, lo que permitió desplegar rápidamente a distintas áreas de la Policía de Salta y a cuarteles de Bomberos Voluntarios.

Los damnificados, dos hombres de 60 y 27 años, fueron localizados y rescatados en buen estado de salud, según informó el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado, quien coordinó el procedimiento en el lugar.

En el operativo participaron Bomberos de la Policía, efectivos de la Policía Rural y Ambiental, personal de la dependencia jurisdiccional y los cuarteles de Bomberos Voluntarios Martín Albarracín y de El Carril.

Desde el Ministerio de Seguridad recomendaron a la comunidad evitar el ingreso a ríos y embalses durante jornadas de inestabilidad climática, ya que las lluvias pueden generar crecidas repentinas. Ante cualquier situación de riesgo, se recuerda comunicarse de inmediato al 911.