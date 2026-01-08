Las lluvias dispararon la crecida del Bermejo y mantienen en alerta al Pilcomayo

Sociedad08/01/2026
bermejo
Imagen ilustrativa

Un fuerte temporal azotó ayer en Salta, dejando sus consecuencias en todo el territorio de la provincia, en este caso con crecidas de ríos.

Según se pudo ver en imágenes que circularon por las redes sociales, el río Bermejo se vio afectado por las intensas precipitaciones, provocando una crecida de agua amarronada que fluye a gran velocidad.

planificacion por desbordes de ríosAnte posibles desbordes del Pilcomayo, Provincia evalúa la logística de asistencia

Según informó Diario del Valle el pronóstico por tormentas continuará durante la semana, por lo que se recomienda precaución en estas épocas.

SaveClip.App_612137256_18097909423910003_5753595128175590016_nEl saldo de la tormenta: Defensa Civil reportó 20 personas asistidas y el derrumbe de una casa

Desde la Provincia de Salta ultiman detalles con fuerzas de seguridad y Defensa Civil, sobre aspectos logísticos de la planificación del servicio conjunto que brindarán en caso de contar con crecidas en el río Pilcomayo por el temporal propio de esta época estival.

