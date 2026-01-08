Las lluvias dispararon la crecida del Bermejo y mantienen en alerta al Pilcomayo

Un fuerte temporal azotó ayer en Salta, dejando sus consecuencias en todo el territorio de la provincia, en este caso con crecidas de ríos.

Según se pudo ver en imágenes que circularon por las redes sociales, el río Bermejo se vio afectado por las intensas precipitaciones, provocando una crecida de agua amarronada que fluye a gran velocidad.

Según informó Diario del Valle el pronóstico por tormentas continuará durante la semana, por lo que se recomienda precaución en estas épocas.

Desde la Provincia de Salta ultiman detalles con fuerzas de seguridad y Defensa Civil, sobre aspectos logísticos de la planificación del servicio conjunto que brindarán en caso de contar con crecidas en el río Pilcomayo por el temporal propio de esta época estival.