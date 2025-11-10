Policía Federal detenido por pedofilia: Dos celulares y una pendrive, podrían llevar a más detenidos

Un caso que conmociona a Salta por estas horas es la detección de un pedófilo que forma parte de la policía Federal en Salta.

El operativo "Aliados por la Infnacia V" es una acción coordinada entre varias provincias argentinas y algunos países limítrofes, por lo que no se descarta la participación de otras personas ni la existencia de producción local. Actualmente, el equipo trabaja en el entrecruzamiento de la información obtenida.

El material hallado durante el operativo llega alrededor de 60.000 archivos con material de abuso sexual infantil y no se descartaría la participación de otras personas ni la existencia de producción local.

Además se supo que en los últimos días se secuestraron dos teléfonos celulares y un pendrive, cuyos contenidos son sometidos a pericias y se aguardan los resultados, publicó El Tribuno.

En lo que va de las pesquisas, se detectó que el acusado intercambiaba contenido de explotación sexual infantil a través de redes P2P (peer-to-peer), eMule y otras plataformas similares, utilizadas a nivel global para compartir archivos de manera descentralizada y anónima.

Advierten, además, que se trata de un caso con posibles ramificaciones internacionales, dado que las redes de pedofilia digital operan a nivel global y suelen estar conectadas entre distintos países.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias digitales, el acusado continúa detenido y a disposición del Juzgado de Garantías interviniente.

Imputado y detenido

El policía federal de 31 años fue detenido e imputado por la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia de Salta, por distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años en múltiples hechos.

El imputado fue asistido por un defensor oficial durante la audiencia y se abstuvo de declarar.

La Fiscalía solicitó que permanezca detenido, mientras la investigación avanza.

El caso fue detectado a través del sistema estadounidense ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System), que identificó la actividad ilícita en redes P2P utilizadas para intercambiar y distribuir contenido de abuso sexual infantil.