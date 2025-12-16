“Los pedófilos provienen de todas las edades, profesiones y condiciones sociales”

La pedofilia es una problemática que aqueja a la sociedad y que se trasladó en estos últimos tiempos a los medios digitales, categorizándose como grooming.

El perito forense Raúl Osvaldo Torre hizo un análisis sobre la pedofilia y categorizó los tipos generales de abusadores.

“Existen dos tipos generales de abusadores: Están aquellos que tienen una conducta delictiva amplia, donde el delito contra la integridad sexual es una forma más de transgresión al orden jurídico, mientras que existe una segunda categoría integrada por los individuos cuya única actividad delictual es el delito contra la integridad sexual” comentó a Gente de Salta.

La segunda categoría se inscribe en los abusadores sexuales infantojuveniles y explicó que el abuso sexual infantil pertenece a la categoría de parafilias, conductas sexuales contrarias a lo normal: “Aquellos que la tienen por niños o adolescentes, que también es anormal, ejercen la pedofilia”.

Dentro de la pedofilia se encuentran los pedófilos preferenciales y situacionales: el situacional es el que por alguna circunstancia mantiene sexo con una menor o un menor, sin que esa sea su vocación o preferencia sexual, es un delito por tener una inconducta en un momento por exacerbación de la libido; mientras que el preferencial es quien “canaliza su preferencia sexual exclusivamente por niños o adolescentes (…) pueden tener una vida sexual aparte, llamada normal, pero en realidad su preferencia es esta”.

“Con estas características surgen particularmente los abusadores intrafamiliares, dónde tiene muchísimo que ver el juego de la jerarquía. En general, el pedófilo que abusa intrafamiliarmente hace un ejercicio del poder que tiene sobre el menor”, sostuvo el perito.

Pocos casos llegan al conocimiento de la justicia y trascienden lo público mientras permanezca en esa escala jerárquica de poder, entrando aquí: “los abusos intrafamiliares, escolares y también los eclesiales, más allá de la religión a la que pertenezcan”, donde esas personas “tienen una escala de poder por sobre el menor y hace abuso de ese poder”.

“Hemos buscado explicaciones a estas conductas que, como dijimos antes, no son normales, y en muchos casos se trata de personas que provienen de un lugar donde ellos han sido víctimas de abuso o de disciplinas intrafamiliares violentas, pero este es un tema para tratarlo con mucho cuidado y seriedad, porque no siempre es una condición, y estaríamos estigmatizando a la víctima, diciendo que va a ser victimario”, sostuvo.

“Los pedófilos provienen de todas las edades, profesiones y condiciones sociales y se pueden encontrar en cualquier país, pueden ser heterosexuales y homosexuales y aunque la mayoría de los delincuentes sexuales contra niñas y niños son hombres, también pueden ser mujeres” comenta como coautor en su libro “Ciberdelitos e Inteligencia Artificial”.

Por último, dijo: “Cuando un individuo opta por mantener relaciones sexuales con niños o niñas y no quiere correr el riesgo de ser descubierto, tiene una segunda elección: acudir a la trata de niñas, niños y adolescentes (...)”, además agregó que en Argentina se prohíbe y condena la transmisión y la creación de material pornográfico que involucre niños, desbaratando en los últimos años la Policía Federal, varias cadenas de traficantes de material de abuso sexual infantil, incluyendo conexiones con países como España, Venezuela, Chile o el Reino Unido.