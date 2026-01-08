Estacionamiento medido a $700: “El aumento no alcanza y llegamos siempre con atraso”

El valor del estacionamiento medido en la ciudad de Salta se incrementó a $700, una actualización que comenzó a regir hace aproximadamente diez días, con el inicio del nuevo año. Desde el sector de los permisionarios aseguran que el ajuste era esperado, pero advierten que no cubre la realidad económica que atraviesan.

En diálogo con InformateSalta, Oscar Luna, permisionario del sistema, explicó que el aumento ya estaba previsto por ordenanza para el 1 de enero, aunque señaló que el monto quedó por debajo de lo solicitado por los trabajadores.

“Nosotros habíamos pedido que esté entre 800 y 1.000 pesos, porque venimos con un retraso de varios meses respecto a la inflación. Siempre vamos seis meses atrás”, sostuvo.

Luna explicó que el pedido había sido presentado durante septiembre y octubre del año pasado, en un contexto de fuertes subas en alimentos y servicios. “La situación económica es de público conocimiento. Todo aumentó antes de las fiestas y nosotros trabajamos el día a día”, remarcó.

Respecto a la reacción de los automovilistas, el permisionario indicó que las opiniones están divididas. “Es un 50 y 50. Hay gente que entiende nuestro trabajo y otra que se queja, incluso quienes más tienen suelen ser los que menos quieren pagar”, señaló.

Además, recordó que el estacionamiento medido salteño no es el más caro del país y mencionó que en otras provincias los valores ya superan los $800. “En Mendoza, por ejemplo, ya están pagando eso”, comparó.

Luna también destacó el costado humano del sistema y el impacto que tiene para cientos de familias. “Somos alrededor de 850 familias que dependemos de esta actividad. En mi caso, tengo una discapacidad y este trabajo me permite sentirme útil y llevar el pan a mi casa”, expresó.

Por último, pidió que se escuche más a los trabajadores del sector y que se busquen valores más equitativos: “No pedimos nada fuera de lugar, solo que el estacionamiento acompañe la realidad económica”.