¡Ahora sí! Hoy ya estarán disponibles los natatorios municipales

El calor no da tregua en Salta y salir de la casa es una aventura para aquellos a quienes no les gustan las altas temperaturas. No obstante, no hay nada mejor que un buen chapuzón para refrescarse y para eso ¡desde este martes los natatorios municipales estarán disponibles para aliviarnos!

InformateSalta dialogó con Manuela Arancibia, directora de Espacios Recreativos y Deportivos, quien adelantó que los natatorios “se habilitaron ayer, para la gente que quería ir ya estaban abiertos, pero hoy formalmente se terminan de habilitar al público, con las piletas al 100%”.

Así, este lunes solamente en la pileta del Complejo Vitale, en la zona sur de Salta Capital, concurrieron cerca de 200 personas, y con la temperatura pronosticada para la jornada, anticipan una gran concurrencia en ese lugar como en el natatorio Perón de Plaza Alvarado.

En cuanto al balneario Xamena, Arancibia dijo que están terminando con las tareas de reemplazo de cañerías y el pintado. Una vez que se seque, iniciará el llenado esperando poder habilitarlo en los primeros días de noviembre.

Finalmente, la funcionaria municipal recordó que el tope de horario para permanecer en los predios es hasta las 19 horas, siendo los días lunes que el Nicolás Vitale y el Perón permanecen cerrados por tareas de mantenimiento. Las entradas para menores cuestan $13 y para mayores $20.