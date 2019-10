Intentaron estafar a un salteño utilizando a ANSES

Cada vez son más las denuncias por estafas telefónicas en Salta. Ahora, la modalidad de los delincuentes es hacerse pasar por empleados del organismo nacional para solicitar información de cuentas bancarias de las víctimas.

Luego que InformateSalta diera a conocer un caso de estos, ahora otro vecino, Leopoldo Acuña, se comunicó con este medio para contar el intento de estafa que le tocó vivir en primera persona, la cual pudo advertir y evitar.

“Ayer recibí una llamada telefónica, es la segunda vez que me pasa y decidí grabarla”, precisó Acuña quien agregó que un sujeto “me decía que Anses me había liquidado mal un ítem, que era aproximadamente $142.000 y que me los tenían que devolver, que tenía que tener una cuenta en el banco” para eso.

Teniendo en cuenta que se estaban realizando este tipo de artimañas, Acuña decidió grabar la conversación, la que envió a InformateSalta: en la misma se puede escuchar como un sujeto, masculino, le lee al hombre una especie de fallo judicial donde le indica que debe recibir una compensación mediante una transacción bancaria.

“Tienen el discurso bien armado”, reconoció Acuña quien indicó que decidió seguirle el juego al estafador, pero al llegar a un momento, ya no pudo seguir sosteniendo la mentira. “Es engorroso lo que me decís, no está bien que le hagás esto a la gente”, le recriminó al sujeto del otro lado de la línea.

Dicho esto, le cortaron la llamada de golpe. “No me volvió a llamar, lo cual lo dejó en evidencia, también tenía el número como Privado”, alertó este hombre para que la gente esté atenta ante este tipo de trampas.