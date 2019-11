Las picantes revelaciones de Jimena Barón sobre su intimidad

La cantante reveló que está abocada de lleno a la música y que son pocos los momentos de ocio. "Está todo muy difícil. No paro. No tengo tiempo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación", afirmó.

Jimena Barón viene pisando fuerte con su carrera como solista. La intérprete de "La Cobra" estuve en Sevilla, en los MTV EMAs, y se impuso en la categoría mejor artista latinoamericana, donde competía junto a Tini Stoessel, Lali Espósito, Cazzu y Paulo Londra, entre otros artistas.

De regreso en Buenos Aires, en una entrevista con el programa Confrontados, la cantante reveló que está abocada de lleno a la música y son pocos los momentos de ocio. "Daniel Osvaldo tiene muy buena onda con Gianinna Maradona, ¿te jode eso?", preguntó Rodrigo Lussich. "A mí no me jode nada. A mí lo único que me jode es no tener tiempo para poder estar con alguien", contó en un móvil desde el aeropuerto de Ezeiza.

Barón precisó que desde que volvió a la soltería no tiene relaciones sexuales. "Está todo muy difícil. No paro. No tengo tiempo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación", afirmó. "¿A dónde quedó Mauro Caiazza?", acotó Carla Conte, en relación al bailarín de Showmatch. "Y. . . desde ahí que nunca más nada", sostuvo la artista. "¿Desde Caizza que nada?", consultó Lussich. "Sí, te juro por Dios", exclamó la invitada.

En agosto de este año, la intérprete de "La Tonta" confirmó que terminó su noviazgo con su partenaire del Bailando 2018. "La realidad es que estoy sola de nuevo, es una decisión que tomamos con Mauro. Prefiero blanquear la situación y que estemos bien los dos, lo merecemos", expresó la cantante y actriz al anunciar su ruptura.