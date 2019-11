Olmedo reconoce la derrota: "Felicitaciones a todo el equipo de Sáenz por conseguir la gobernación"

El candidato a gobernador hizo su balance tras quedar tercero en los comicios generales en Salta. "Tuve la oportunidad de hablar con Sáenz, me tome el tiempo necesario para felicitarlo por su trabajo. Estoy más que agradecido, más fortalecido".

El candidato a gobernador Alfredo Olmedo, quien quedó segundo en la capital salteña y tercero en la provincia, habló con los medios tras conocerse los resultados del escrutinio provisorio y aseguró que felicitó al gobernador electo, Gustavo Sáenz.

“Cuando yo venía entrando por el peaje, paré el vehículo, me tomé el tiempo necesario para felicitarlo por la elección que hizo. Felicitaciones a todo el equipo de Gustavo Sáenz por haber logrado la gobernación,” dijo.

En este sentido, se mostró satisfecho por haber consolidado a su frente como la segunda fuerza en la ciudad. “No solo no es menor, entraron cuatro concejales, dos diputados, el diputado Zapata, la diputada Fiore, lo cual me honra y ganamos en un lugar emblemático, que es Tartagal. Se ganó el municipio de Tartagal con Mimessi, con la UCR en el Frente Olmedo Gobernador, más que agradecido, más que fortalecido,” expresó.

Olmedo, aseguró que continuará trabajando para la provincia y el país. “Se lo dije al próximo gobernador, él ya lo sabía, siempre hemos trabajado en conjunto. Tenemos nuestras diferencias, pero acá hay que cerrar la grieta y ponerse a trabajar por una Salta distinta. Me siento honrado, orgulloso y con ganas de trabajar el doble. Tenemos que recapacitar, tenemos que hacer las cosas de otra forma, tenemos que llegar con el mensaje desde antes y organizado pero esto es el diario de lunes. Tenemos una fortaleza muy grande, estamos segundos en capital,” manifestó.

Asimismo, subrayó que serán una oposición que celebre las cosas que se hagan bien y critiquen lo que consideren que está mal. “No vamos a poner ni palos en las ruedas, ni trabas para que la provincia no funcione, todo lo contrario. La provincia es de todos, no del gobernante, entonces que cuente con todo nuestro equipo para que la provincia salga adelante,” indicó.