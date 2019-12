Casi 30 años después de separarse de hecho, iniciaron el divorcio: les demoró 24 horas

Se trató de una pareja oriunda de la ciudad de Orán. El procedimiento fue ágil debido a que no existía una responsabilidad parental y de prestación alimentaria, ni tampoco bienes conyugales. Además ninguno exigía una compensación económica.

La jueza de Primera Instancia de Personas y Familia 2 de Orán, Ana María Carriquiry, resolvió un divorcio bilateral en 24 horas. La demanda de la pareja oriundos de la ciudad de Orán, fue iniciada a través de la Defensora Oficial Civil 1 reemplazante Liliana del Valle Ramos, la cual además presentó el convenio regulador acordado por ambas partes.

La sentencia fue dictada en el marco de lo estipulado por el artículo 438 del nuevo Código Civil y Comercial, “el que instaura un procedimiento ágil, sin expresión de causas, sin plazo mínimo para su solicitud e incluso con la posibilidad de que la petición sea unilateral, en el cual prima el respeto por la autonomía de la voluntad y la vida privada familiar, en la que se procura que el Estado no se entrometa en la esfera de decisión de las personas”.







La magistrada entendió que el pedido efectuado por los accionantes no estaba comprometido el orden público, por lo que se prescindió del dictamen de la Fiscalía Civil, por cuanto no existía una responsabilidad parental y de prestación alimentaria innecesaria por mayoría de edad de los hijos; no existían bienes conyugales, y tampoco se exigía una compensación económica.

Es así que al cumplirse con los requisitos, se decretó el divorcio y se homologó el convenio regulador. Además, se ordenó se oficie al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Salta, para su conocimiento.

Según consta en la presentación de la demanda, la pareja se había separado en los hechos desde hace 28 años aproximadamente.