Balance 2019: Lautaro Teruel, Jéssica González y Daniela Guantay los casos más resonantes

El 22 de mayo el nombre de Lautaro Teruel copó no sólo medios provinciales sino en los nacionales, el hijo del integrante de Los Nocheros, había sido imputado por abuso sexual, teniendo como víctima a una jovencita que lo acusó por hechos cometidos cuando era sólo una niña.

El caso escandalizó a toda la sociedad salteña. Con el correr de los días comenzaron a circular audios donde se escuchó la confesión del propio Lautaro. “Estoy acá cuando quieras hablar de lo que sea, demostrarte que estoy acá, que no me borré. Puede parecer que me borré todos estos años pero, la pasé mal, me sentí mal, con la necesidad de decirte que sí sé el moco que me mandé”, dijo.

Pero no fue lo único que dijo, ambos se reencontraron de casualidad y Lautaro le pidió perdón, pero ella a pesar de su corta edad y acarreando en sus emociones y en su cuerpo las cicatrices del daño causado, lo grabó y eso se convirtió en una prueba irrefutable para el fiscal que ya elevó la causa a juicio por abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño.







Detenido e investigado, el fiscal solicitó una orden de allanamiento destinada a la casa de los Teruel, el objetivo, corroborar la disposición de los lugares que la víctima enumeró en su declaración. Durante la diligencia encontraron un cultivo indor de marihuana, en ese momento se abrió una causa paralela, pero esta vez teniendo como protagonista a Mario Teruel, cantante de Los Nocheros, la causa sigue su curso.

A pesar de todos los recursos presentados en la justicia y de que quien fuera abogado de Lautaro, Luciano Romano, renuncie al caso al enterarse que la víctima es familiar directo de su mejor amigo, esta será la primera navidad que el joven pase privado de su libertad, a la espera del juicio.

Días atrás apareció un nuevo audio, esta vez para querer afectar a la víctima. Se trata de una conversación que tuvo con su madre y que fue extraída tras una pericia telefónica donde plantean la posibilidad de pedir dinero a los Teruel por el daño ocasionado, eso derivó en una denuncia que no sólo fue desestimada por el fiscal Jovanovics sino también su archivo.







Femicidio Jéssica González

El hallazgo sin vida del cuerpo de Jéssica Norma González dentro de una habitación del Motel Mimo´s, fue noticia nacional, en septiembre de 2018, un año después el causante fue condenado a prisión perpetua.

Jessy, como le decía su familia y amigas formó parte de una escena sangrienta, violenta, que estrujó el corazón de los salteños, quienes no encontraba explicación a semejante ataque llevado a cargo por Raúl Antonio Pérez, quien también fue encontrado en el lugar malherido.







La investigación logró determinar que el atacante estaba obsesionado y al no ser correspondido planificó un encuentro que terminó con la vida de la joven. Pérez ya tenía antecedes por violencia y una perimetral que le prohibía acercarse a su ex pareja e hijo.

Buscando enmendar su camino llegó a la Iglesia evangélica Aposento Alto donde conoció a Jéssica, quien era hija de la pastora. Entablaron una relación cordial pero él quiso ir más allá. Una escena de celos fue la antesala a un plan siniestro.

Pérez citó a Jéssica para pedirle disculpas luego de haberla ofendido al terminar un culto evangélico, ella accedió y encontró allí la posibilidad de explicarle que solo podían ser amigos, pero lo que ocurrió fue impensado. Subió a su auto y casi sin mediar palabras la atacó con un cuchillo. En contra de su voluntad fue llevada hasta el Motel donde finalmente encontró la muerte, no sin antes defenderse hasta el último momento.

En septiembre de 2019 Raúl Antonio Pérez fue llevado a juicio, lo encontraron culpable de homicidio agravado por tratarse de un femicidio y mediar violencia de género y fue condenado a prisión perpetua.







Daniel Guantay un crimen y una búsqueda incansable

Sin duda alguna la elevación a juicio del crimen de Daniela Guantay, ocurrido en marzo de 2017 es uno de los más esperados. Daniela, salió de su casa y nunca regresó, su madre desesperada comenzó a buscarla por todo el barrio 17 de Octubre, pero la Policía no reaccionó de forma inmediata. El 2 de febrero de 2020 iniciarán las audiencias contra cinco personas.

El 28 de febrero un trabajador encontró restos humanos en el Río Mojotoro, ante la alerta una comisión del CIF llegó hasta el lugar, la madre de Daniela también fue y en ese momento un manto de dolor la invadió, junto a los restos estaba la ropa de Daniela, tras arduas tareas científicas lograron identificar, era ella.







Esclarecer el crimen fue una ardua tarea que incluyó la utilización de policías infiltrados porque en el barrio reinaba un pacto de silencio. Sin embargo los esfuerzos dieron sus frutos y los fiscales lograron esclarecerlo.

Carlos Agüero, alias “Chury o Chuly”; Norberto Silvestre, alias “Chiqui”; Julio César Monasterio, alias “Gordo Julio” y Juan Reynaldo Álvarez, alias “el viejo” y una menor de edad fueron imputados por homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes y calificado por la muerte de la víctima, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal, agravado por la participación de un menor de edad.







Según la investigación, la tortura y muerte de Daniela, madre de dos niños, se produjo entre el jueves 2 y viernes 3 de marzo de 2017, en la casa de Juan Álvarez. Según los testimonios, fue amarrada en una silla con las manos atrás y empezaron a reclamarle la supuesta sustracción de droga. A partir de este momento, todos los nombrados, con distintas intervenciones empezaron a hacer daño.

La fiscal sostiene que le colocaron una bolsa en la cabeza, lastimándola sucesivamente con golpes y elementos cortantes a modo de tortura. Además habría sido quemada y sucesivamente abusada, le habrían seccionado sus extremidades hasta terminar con su vida. Sus restos habrían sido transportados en un vehículo automotor hacia los márgenes del Río Mojotoro, donde fueran abandonados.