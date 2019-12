Tras el femicidio en Cerrillos, siguen las críticas al sistema de "custodia policial"

El martes 24 de diciembre Salta amaneció con la peor de las noticias, un femicidio y un posterior suicidio en un humilde hogar de Loteo de Los Paraisos en Cerrillos. El violento, que resultó ser un efectivo policial llamado Exequiel Almirón de 31 años burló la custodia policial asignada esa misma madrugada tras un primer episodio de violencia contra Liliana del Valle Flores de 25 años y madre de sus tres pequeños hijos y le quitó la vida.

Fue así que tras el hecho la Fiscalía interviniente dispuso la detención y la posterior imputación del efectivo policial que en ese momento tomaba el servicio en el domicilio.

Hoy, Yanina en comunicación con FM Aries relató su historia de Violencia de Género vivida hace 8 meses en mano de su entonces pareja de 9 años y con dos pequeños hijos en común.

"A la noche llegó ebrio. Le reclamo al día siguiente en ruta y me pega mientras manejaba desde Quijano hacia San Lorenzo. Me baja del auto. Salgo corriendo pido ayuda. La policía y ambulancia tardaron 20 minutos" recuerda la mujer.







Tras dos días de internación en el Hospital privado Santa Clara, donde la vio un neurólogo por los golpes recibidos en la cabeza, salió ya con la denuncia hecha por lo que la Fiscalía interviniente ordenó custodia policial en su domicilio de Quijano por 10 días.

"Yo vivía en Quijano. El primer día llega la policía conmigo estuve 24 horas. Tenía 3 turnos de custodia. Seguía con acoso por celular a pesar de tener prohibición de acercamiento por 300 metros. La Fiscal me da 30 días más de custodia. En esta etapa empezaron a fallar turnos venia el de la mañana, el de la tarde no, el de la noche sí. Llamé a la comisaría de Rº de Lerma me dijeron que no tenían personal por distintos eventos".

"Ese día llegó móvil policial y me dijo que seguían con personal reducido. Que si no tenía problema que me toquen la mano a las 2, 4, 5 o 6 de la mañana. Si yo no salía a contestar es porque no estaba bien. Yo trabajo todo los días y desde Quijano tenía que salir a las 6.30. no podía descansar" recuerda.

"Me pedían que le firme la planilla y que entienda que había sido por un problema de Estado que no tenía personal para cubrir. Tenía que firmarles la planilla porque sino no sé que problema que ellos no tengan la planilla de asistencia completa, pero les dije, no voy a firmar algo que ustedes no hicieron por mí" cuenta la joven mujer.

Al fallar la segunda noche la custodia, el sujeto se presentó a la madrugada y la golpeó "La segunda noche, 5 de la mañana llega mi agresor, él entró y fue el problema más grande, fue peor lo que me pasó en la primera denuncia. Yo salí a la comisaría y él entra conmigo a la comisaría. Y les dije, ustedes no fueron, él fue y tengo que venir toda llorando, angustiada. Lo detuvieron y tuve que volver a hacer denuncia”

Si bien luego la policía cumplió todos los días la custodia, Yanina se mudó desde Quijano hacia la casa de su mamá, que era un lugar donde sabía que no iba a estar sola nunca.