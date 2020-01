Según Billboard, estas son las 10 mejores canciones de la década

Con el final de la década, la humanidad estuvo haciendo un recuento de los acontecimientos más resaltantes. En el caso de la música, Billboard reveló cuáles fueron las diez mejores canciones en la lista Hot 100 durante estos 10 años.

El ranking de la lista especializada en música incluye temas desde 2010 hasta 2019, siendo cuatro de las vencedoras de la primera mitad y las restantes de la segunda. Todas estas producciones impactaron en el momento que fueron lanzadas, alcanzaron el éxito continuo y su pase a la historia como parte importante del milenio. A continuación, te presentamos un breve recuento de lo mejor de la música los últimos años.

Uptown Funk: La apuesta de Mark Ronson con Bruno Mars se aferró por 14 semanas al primer puesto en 2015.

Party Rock Anthem: No hay persona que haya vivido esta década sin escuchar el hit de LMFAO con Lauren Bennett y GoonRock. El himno para fiestas estuvo seis semanas en el número uno en 2011.

Shape of You: En 2017, Ed Sheeran asaltó las listas y se quedó con el primer puesto por once semanas con Shape of You.

Closer: La unión entre The Chainsmokers y Halsey fue una combinación ganadora que se adueñó del primer lugar por 12 semanas en 2017.

Girls Like You: En 2018, la colaboración entre Maroon 5 y la rapera Cardi B se estacionó en el número 1 por siete semanas.

We Found Love: La canción interpretada por Rihanna retumbó el planeta. Logró quedarse con el primer puesto por 10 semanas entre 2011 y 2012.

Old Town Road: El single de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus rompió un récord al quedarse en el primer lugar de los charts por 19 semanas este año.

Somebody That I Used To Know: La interpretación de Gotye con Kimbra reinó las listas durante 8 semanas en 2012.

Despacito: La canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee que se escuchó en todo el mundo permaneció como la número 1 por 16 semanas en 2017.

Rolling in the Deep: El icónico tema de Adele se mantuvo durante siete semanas en en el número 1 de las listas en 2011.