Ultiman detalles para el envío de módulos alimentarios al interior provincial

Verónica Figueroa, ministra de Desarrollo Social, adelantó que se encuentran ultimando la entrega de módulos alimentarios en el interior provincial, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de tres niños por mal nutrición.

La noticia, devastadora, obligó al propio gobernador, Gustavo Sáenz a tomar medidas urgentes que incluyó el adhesión de Salta al plan Argentina Contra el Hambre que permitirá la entrega de tarjetas alimentarias.

En ese contexto Figueroa explicó por FM Aries, que la tarjeta asiste a todas las personas que dentro del padrón reciben Asignación Universal Por Hijo, embarazadas y familias que tienen niños de hasta seis años, incluye discapacidad. Pero lo que mayor impacto tendrá será la entrega de los módulos alimentarios.







“Lo que va a asistir al norte es el sistema de módulos alimentarios porque es allí donde tenemos mayor dificultad para el acceso a todo lo que tiene que ver con la tecnología, al tratarse de lugares muy alejados y no hay posnet. Tanto en la zona oeste como la norte alta tenemos muchas comunidades que no tiene sentido darles la tarjeta porque no hay tecnología para ello”, explicó.

“Queremos que sepan que no estamos repartiendo bolsones, los módulos incluyen personas que acompañan ese proceso de mejora de la calidad de alimentación y cada uno está adaptado a la necesidad de los beneficiarios”, añadió.







“Gracias a esta coordinación vamos a poder llegar con todos los actores sociales que ya están en territorio. Nuestra llegada no es una entrega masiva de algo, los módulos están pensados en las necesidades de la zona, no son todos iguales”.

Finalmente insistió en que “la problemática más grave es el agua, la escasez y la falta de agua potable y segura, eso agrava muchísimo la situación porque ya tenemos niños con bajo peso, altas temperaturas y agua que no es segura, eso hace que la ecuación sea muy grave”.