El Chipi Figallo habló del crimen en Villa Gesell: “No justifico lo que hicieron y deben pagar por eso”

El salteño, ex jugador de Los Pumas habló del asesinato de Fernando Báez Sosa, brutalmente golpeado por rugbiers. Pidió a referentes buscar una solución a la violencia y concientizar a sus jugadores sobre el daño que pueden causarle a otras personas.

El asesinato de Fernando Báez Sosa, un joven de 19 años, a la salida de un boliche en Villa Gesell, que involucra a 10 rugbiers, motivó a que referentes del deporte se manifestaran al respecto. El salteño, ex jugador de Los Pumas, Juan “Chipi” Figallo, se expresó en su cuenta de Instagram.

En su posteo, consideró necesario que referentes del deporte debatan, busquen la solución y trabajen con los jugadores para concientizar con respecto a la violencia. “Deben entender que el rugby para poder jugarlo hay que entrenarse y prepararse, y esto genera que el cuerpo sea más grande y más fuerte; y acá viene el tema, muchos no nos damos cuenta del daño que le podemos causar a alguien que no está entrenado para recibir impactos como sí lo estamos nosotros”.

Y continuó “me parece que no va el tema de la sanción, ya que al sancionar a alguien le querés decir que la pelea ya pasó, y nosotros tenemos que buscar que estas cosas no ocurran más. Es necesario “aprender que los valores de camaradería sirven para la cancha y para disfrutar cosas juntos, no para ir y en patota a golpear a alguien”.

Acompañó el descargo con la descripción “no sé si se entendió del todo pero claramente repudio la violencia y no justifico para nada lo que hicieron y deben pagar por eso... Pero para evitar que sigan ocurriendo cosas como estás es que hay que cambiar y concientizar a los chicos”.