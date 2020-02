Sin Vueltas con Verónica Guantay: “Veo que me falta Paola, mis nietos preguntan por su mamá”

El juicio por la muerte de Daniela Paola Guantay, ocurrido en marzo de 2017, atraviesa sus instancias finales para que, con la conclusión del mes de febrero, se pueda dictar la sentencia a los acusados de terminar con su vida.

En esto contexto InformateSalta recibió la visita de Verónica Guantay, la madre de la joven, quien además de hacer un balance de lo que ha sido transitar este tiempo en busca de Justicia, no ocultó las dificultades ni el dolor que atraviesa para tratar de encontrar consuelo ante la ausencia de su hija.

“Ha sido un camino muy duro, muy triste”, afirmó Verónica en primer lugar, afirmando que “verlos a la cara (a los acusados) como sin nada, que ni siquiera puedan decir ‘perdón’, ver esos hombres y pensar en mi hija que era tan chiquita, que le han quitado la vida… son unos monstruos, con solo verlos dan miedo”, expresó.

Este miedo ha sido una constante en todo este tiempo: “El barrio (Juan Manuel de Rosas) quedó con miedo, los testigos reservados tenían mucho miedo de esa gente, no puede ser que caminaron con nosotros y hayan matado a Daniela y de una forma tan horrible, tan monstruosamente”.

“La familia está destrozada, como madre cuesta tratar de salir adelante, día a día, en cada momento, veo que ella me falta”, se sinceró.

Así, lamentó la actitud tomada por la defensa en las jornadas de juicio. “Fueron muy atacantes, insinuándole cosas a mi hija; a él no le interesa si mi hija era prostituta o no, ahí se juzga a los asesinos, no nuestra vida privada, no me tienen que faltar el respeto a mí ni a mi familia".

Los nietos, la fortaleza

En medio de tanto horror, ¿dónde se encuentra la fortaleza para enfrentar cada día? A esta pregunta, la madre de Daniela respondió que el consuelo está en sus nietos. “Los de 10 y 8 años entienden todo, saben bien, de ellos saco la fuerza; cuando la ven (a su hija) en la tele dicen “es mi mamá”; el de ocho me abraza cuando llegó, me pregunta cómo fue todo”

“Su nenita es igual a ella, en su carita, en su forma de hablar”

A esto agregó que “mis nietos preguntan por su mamá, no he tenido palabras de consuelo, uno no les quiere contar todos los detalles de lo que pasó pero miran las noticias, aunque uno no quiera ellos buscan la forma de enterarse, escuchan detrás de las puertas para enterarse” sobre qué pasó con su mamá.

Es así que, ante tanto dolor, hay fe en que haya una condena. “Creo que va a haber un juicio justo, que va a haber una condena ejemplar, esa es mi esperanza, no sé si algún día volveré a componerme pero tengo la esperanza de que habrá justicia”, concluyó.