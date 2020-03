Paro del campo: “Busquemos alternativas, no maten a la gallina de los huevos de oro”

Luego que la Mesa de Enlace Nacional resolviera convocar a un paro de comercialización de granos y de carne por cuatro días en rechazo a la decisión del Gobierno de elevar las retenciones a la soja, Lisandro de los Ríos, gerente de Prograno, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que “la idea no es complicarle la vida a la gente, sino enviar un mensaje al gobierno para que revea la situación”.

Si bien comparó la situación con la recordada “resolución 125" aclaró que en esta oportunidad el valor de la soja cayó a la mitad de lo que era en ese momento. “Hoy no estamos discutiendo quien se queda con la rentabilidad del campo, sino que estamos discutiendo si se puede seguir produciendo o no”, sostuvo.

"La idea es mostrar el descontento del sector con el gobierno, vamos camino a repetir una historia que ya sabemos como termina"

Bajo esta lógica resaltó que en el caso de Salta producir soja es inviable, porque el productor directamente va a pérdida, lo que a su vez provocará que los productores tiendan a sembrar más hectáreas de poroto, chía, sésamo, maíz, lo que traerá aparejado una baja en el precio de esas especialidades. “Si uno aumenta la producción, inmediatamente el precio cae muchísimo”.

De los Ríos explicó que el aumento de las retenciones significan alrededor de 750 millones de pesos más que se van a ir de la provincia. “Al ser las retenciones un impuesto que no se coparticipa, es plata que se va de Salta y no va a volver”, sostuvo.

"En el caso de Salta, hacer soja es inviable, porque el productor directamente va a pérdida"

También criticó que no se haya contemplado la situación de los productores que se encuentran alejados del campo. “Todos se llenan la boca en hablar de federalismo pero nadie lo pone en práctica, no podemos tratar a todo el mundo por igual, cuando no son iguales, y la forma de producir es distinta y los números son muy distintos”, dijo.

Asimismo indicó que el aumento de las retenciones generará un parate en la posibilidad de contratar nueva gente. “Al dejar de ser rentable la producción uno no puede incorporar mayores costos si no tiene rentabilidad en lo que hace, si esto a su vez complica a las otras producciones, sin dudas que va a complicar al mercado de trabajo”.

“No maten a la gallina de huevos de oro, el sector agropecuario hoy produce más del 50% de los ingresos que genera la Argentina”

En ese marco, señaló que el campo en la medida que se le permita producir va a generar muchos más divisas. “En los últimos 3 años se mostró que a pesar de una sequía muy importante que hubo en la zona central del país, se duplicó la producción de maíz, trigo, y en el caso de la soja, bajó la producción porque fue reemplazada por estos otros granos”.

También sostuvo que al analizar al sector del campo no se tiene en cuenta la inversión y los costos a los que debe hacer frente. “Es muy fácil hablar de lo que gana el sector, pero no hablan de lo que invierten ni de las pérdidas que tiene los años que no son buenos, y sobre todo ahora, que estamos en una situación tan difícil".

"El coronavirus está generando un parate en la economía a nivel mundial, y los precios de los commodities están en baja”

Por último, dijo que no esperaba algo muy distintos del gobierno actual. “Una vez más me parece que hay mucho de ideología, en todas estas medidas, una vez más los sectores con cierto nivel de conflicto con el gobierno nacional son el campo, la justicia, la iglesia, el periodismo”