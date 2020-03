Comercio: “Apelamos a que se trabaje con dotaciones mínimas y no se descuenten los días”

Así lo manifestó el secretario del Sindicato, César Guerrero quien explicó que muchos locales comerciales decidieron no abrir sus puertas. “El empleador debe entender que sus trabajadores no llegan a trabajar no por desobediencia, sino porque no pueden”, señaló.

Mientras las imágenes del centro salteño vallado y con presencia policial recorren los medios, desde el Sindicato de Comercio se pronunciaron en torno a la situación de emergencia sanitaria que vive la provincia y el país.

“Muchos de nosotros hasta ayer antes de las 20 hs teníamos un ritmo distinto de vida, muchos tomaban esto como algo lejano, pero anoche todo cambio con el primer caso positivo en Salta”, manifestó César Guerrero, apelando a que la gente tome real consciencia de la seriedad de la situación.

“Esto es tan dinámico como la propagación del mismo virus”.

Así mismo, Guerrero señaló que muchos comerciantes tomaron la decisión de no abrir sus locales en la jornada de hoy y asocia la situación laboral de los empleados con lo que sucede cuando se establecen paros de transporte. “El gobernador anunció atinadamente a la suspensión del transporte público, esto hace que los compañeros que no puedan llegar a su trabajo”, indicó. A lo que añadió que el empleador debe tomar la decisión de no descontarles el día.

“El empleador debe contemplar la situación que estamos viviendo y no descontar el día”

Además, desde el Sindicato indicaron que los trabajadores no llegan a sus lugares de trabajo no por desobediencia, sino por no poder hacerlo. Entre los dichos por Guerrero, pidió que se trabaje con dotaciones mínimas de personal. Esto no aplica al personal de supermercados debido a la necesidad de la gente de proveerse de alimentos. Sin embargo se deben tomar precauciones en la afluencia de la gente. Lugares de pago de servicios también deben contemplar estas disposiciones.