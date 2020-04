Cuarentena: El comercio espera los anuncios de Nación y una vuelta paulatina

El comercio sigue preocupado por el impacto negativo que está generando la cuarentena preventiva por el coronavirus, con el temor ante la incertidumbre de lo que pueda pasar en caso de extenderse el aislamiento, junto a la necesidad de medidas que puedan aliviar a los trabajadores del rubro. En ese contexto, InformateSalta dialogó con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Daniel Betzel, quien remarcó esta angustia ante el mal momento que se vive en los comercios.

Consultado sobre lo que pueda pasar la próxima semana con la posible extensión del aislamiento, Betzel indicó que puntualmente sobre la actividad comercial “aún no tenemos información, hay rumores de todo tipo, rumores desde la CAME, en un momento dijeron que se iban a abrir algunos rubros, luego atención a puertas cerradas, online, pero no sabemos nada”, comentó.

Un sector que retoma su actividad es el bancario, sobre el cual Betzel fue crítico al respecto. “Me parece que no estuvieron a la altura de las circunstancias, así como estuvieron los supermercados abiertos, así deberían haber estado los bancos”, espetó.

En medio de la incertidumbre, el presidente de la Cámara planteó la necesidad que, de a poco, los comercios puedan volver a abrir. “Pasamos un plan de la Cámara Argentina de Comercio, pidiendo que se vayan abriendo (los locales) a criterio (del presidente Fernández), los que sean necesarios pero que los vayan abriendo, cumpliendo todas las medidas de seguridad, con horarios reducidos o con 33% del personal”, consideró algunas posibilidades

“Esperaremos los anuncios del Gobierno”, dijo Betzel sobre el eventual endurecimiento de la cuarentena

Medidas

Por otra parte, Betzel adelantó que el lunes mantendrá un reunión con la intendenta capitalina Bettina Romero y su gabinete, a fin de charlar sobre las medidas que estarían necesitando para aliviar a los comerciantes.

“Será el lunes, a las 12, con representantes de la Cámara y el gabinete de Bettina, vamos a plantear necesidades similares a las que quiere hacer el Concejo Deliberante, plantearemos algunos beneficios tributarios, fiscales, cosas que podamos hacer juntos para pasar esta crisis, poniendo todos nuestros granitos de arena”, puntualizó.

Así, recordó que mantienen contacto permanente con los ministros Roberto Dib Ashur, Ricardo Villada y Martín De los Ríos para seguir dialogando respecto al “día a día” del impacto económico.