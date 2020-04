Médicos del Centro Operativo COVID-19 en zona sudeste reclaman el pago de horas extras

Durante la jornada un grupo de profesionales y personal que trabaja en el Hospital Papa Francisco se auto convocaron a fin de dar a conocer que su trabajo extra no será remunerado porque no hubo internaciones. Además exhibieron una circular del Ministerio de Salud que indica que no se harán cargo de insumos no entregados por ellos.