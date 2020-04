Transportes de discapacitados están sin cobrar y sin respuestas de las obras sociales

Desde el rubro afirman que, con la cuarentena, las obras cerraron sus puertas y no les pagan lo adeudado. Si bien tratan de comunicarse, no obtienen soluciones ni información de cuándo tendrán el dinero. Están preocupados al no poder pagar los sueldos.

Son muchos los sectores que están atravesando momentos complicados a raíz de la cuarentena y las complicaciones que se han suscitado por el aislamiento preventivo que se han suscitado en estos días. Junto a los problemas de varios sectores, se suma el malestar de los transportistas de personas con capacidades diferentes, quienes están sin cobrar por sus servicios.

InformateSalta dialogó con Gabriel, él es miembro de la empresa Gamila SRL que se dedica al traslado de personas con discapacidades, quien sobre la situación que viven se animó a definirla como “crítica, no solo para los transportistas, sino para todo el grupo que trabaja en el área, las escuelas, los profesionales”, entre otros.

Según precisó “antes de la cuarentena ya nos venían atrasando los pagos, pero al arrancar (el aislamiento) como no trabajaban las obras sociales ya no nos están pagando” definitivamente. Además agregó que “ni siquiera las obras nos informas si nos van a pagar o no, a todo esto salió días atrás en el Boletín Oficial que no tenían que realizar los pagos, pero no dicen nada más y no nos comunican nada”, recalcó las complicaciones.

En el caso de Gabriel, al ser su empresa familiar, no puede percibir el IFE. Como si fuera poco “solicitamos créditos a los bancos y ninguno nos quiere dar beneficios, obviamente están pasando los días, se suman las morosidades” y la preocupación de 18 familias va en crecimiento, sin mencionar la incertidumbre.

Obviamente, están buscando respuestas, pero no hay nadie para que se las responda. “Nos queremos comunicar sin resultados, intentamos hablar con la Provincia, si bien esto es a nivel nacional, pero no nos responden, solo nos dicen que las obras sociales están cerradas y eso es todo”, recalcó Gabriel.

Esta morosidad ya está haciendo impacto en el rubro. “Tenemos gente en el área administrativa, en la mecánica, los choferes, sin créditos quedamos debiendo a las familias parte de los sueldos”, indicó para concluir.