Sin respuestas, trabajadores del Casino Boulevard piden la intervención del Gobierno

Tras varias semanas sin ningún tipo de respuestas, el sindicato de trabajadores de juegos de azar (ALEARA), denunció a la firma propietaria del Casino Boulevard, ubicado en el Alto NOA Shopping, entre otros, ante la Secretaria de Trabajo de la Provincia e instaron al inmediato incumplimiento del pago de los salarios.

Al respecto, uno de los trabajadores, en diálogo con InformateSalta, expresó que solamente les abonaron los 17 días trabajados en marzo. “El resto del mes no nos pagaron y no sabemos que va a pasar con el mes de abril, vivimos una situación difícil y angustiante, a todos nos agarró de imprevisto y no podemos pagar las deudas”, subrayó.

Asimismo señaló que la empresa no califica como una Pyme, por lo cual, el banco no le dio el crédito. “La empresa siempre cumplió con nosotros, siempre nos pagó el sueldo en tiempo y forma, pero ahora dicen que no tienen plata porque no accedieron al crédito”, detalló.

Asimismo señaló que al ser trabajadores en relación de dependencia no accedieron a ningún subsidio del Estado. “No tenemos la ayuda del estado de cobrar algún tipo de subsidio, no nos confirmaron si entramos en esto de Anses de cobrar el 50% de sueldo, entonces es como que estamos parados en la nada”.

En ese marco, y ante la posibilidad de una nueva prórroga de la cuarentena obligatoria, pidieron auxilio del Estado. “Al ser un entretenimiento yo calculo que va a ser una de las últimas actividades que inicie, y nosotros necesitamos una respuesta desde el lado económico”, señaló.

Cabe destacar que si bien el casino del Shopping cuenta con alrededor de 100 trabajadores, también está presente en varias localidades del interior. “En total somos 230 familias”.