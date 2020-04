“Encontré a la ladrona con un cuchillo en mi casa”, el estremecedor audio de Rosa Sulca

Nadie la escuchó. Ni la policía ni sus propias amigas, ni nadie. Rosa Sulca, la maestra que fue asesinada de 17 puñaladas el martes pasado en su domicilio en Villa Mitre, pidió auxilio al 911 y mucho antes también a sus allegados, a quienes les confesó el calvario que vivía, y que le terminó costando la vida.

En un audio revelado por DNI Salta, la maestra denuncia ser víctima de constantes robos y amenazas. “Me entraron a robar a la casa por segunda vez, se llevaron la computadora, un parlante que tenía, plata en efectivo, y los medicamentos, y anteriormente me robaron una cámara fotográfica con la que filmaba, pero hay que seguir adelante no me queda de otra”.

En la oportunidad, aseguró conocer a los responsables, a quienes no denunciaba por falta de pruebas y testigos. “Yo conozco a las personas que me robaron pero no puedo dar nombres una porque no tengo testigos y otra porque no tengo pruebas, además son menores de edad”.

Incluso dijo que en algún momento llegó a ser amiga de la madre. “Yo era amiga de la madre de las mocosas, me vinculé con gente que no era buena, y cuando empecé una carrera nueva, me alejé de estas personas y como que les dio rabia y me entraron a robar”, indicó.

Dijo que como primera medida intentó acudir a la justicia, pero lejos de respuestas, solo obtuvo más problemas. “Yo las denuncié a las mocosas, pero luego me hizo una denuncia la madre, me tuve que comer ese juicio, más otro más por incapacidad mental, estuve a punto de perder mi trabajo, así que por ese mismo motivo es que no las denuncio con nombre y apellido”.

Rosa habló también de un antecedente previo, donde mantuvo un encuentro cara a cara, con quienes serían sus asesinos. “El 20 de febrero cuando llegué de reunirme con una sobrina mía, vi la puerta principal abierta, que es una puerta de hierro con candado, y dije estas pendejas me volvieron a robar, y me encontré con una de las ladronas, tenía un cuchillo en la mano”.

Pese a estar paralizada por el miedo, logró evitar que pasara a mayor. “No me hizo nada, pero me estuvo charlando que quería que le de trabajo, no opté por gritar, me tomó por sorpresa así que me quedé paralizada y bueno después engañándola, la saqué afuera y le dije que no volviera más a mi casa”, relató.

Rosa Sulca advirtió a sus amigas ese día, como lo hizo la noche del crimen a la policía. Sin embargo, nadie la escuchó. Por el hecho, fueron detenidos una chica de 17 años y un varón de 19, quienes serán imputados por homicidio criminis causa con alevosía. Además también fueron imputados dos efectivos, acusados de incumplimientos de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.