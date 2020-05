“La Balcarce”, en crisis por la cuarentena: “Muchos van a cerrar, no van aguantar”

Al reclamo de decenas de comerciantes que se levantaron al grito de "Nos están matando", se suman también los locales gastronómicos, que desde el inicio de la cuarentena debieron cerrar sus puertas, y en los últimos días debieron echar mano a la venta por delivery para tratar de subsistir al efecto coronavirus.

Al respecto, Tupac Puggioni, dueño del local gastronómico La Vieja Estación, ubicado en el corredor “La Balcarce”, en diálogo con InformateSalta, aseguró que "viven una situación terminal, ya que deben afrontar costos altísimos. Para traducirlo en cifras, destacó que deben hacer frente a alrededor de 300 mil pesos en sueldos, más de 100 mil en alquiler, cerca de 50 mil en servicios y demás. “La vamos a pelear como podamos”, dijo.

Puggioni explicó que la comercialización por deliverys está muy lejos de ser una solución, ya que genera escasos recursos que no logran cubrir ni siquiera los gastos fijos. “No nos llena el agujero de la muela, sirve para generar plata para los trabajadores y no dejarlos sin fuente de trabajo, pero la situación es muy difícil”.







En ese marco, señaló que no hay buenas perspectivas a futuro inmediato. “Los que estamos en el turismo sabemos que recién vamos a empezar a trabajar la próxima temporada, en abril del año que viene, en Semana Santa”.

Como paliativo para enfrentar la crisis, señaló que están trabajando en la posibilidad de abrir en horarios reducidos, de 8 a 18 horas, siguiendo un estricto protocolo que consiste en habilitar mesas en las veredas de los locales. “La idea es que solamente se ocupe la calle, no ocupar el interior de los locales, tampoco es la solución, sería como un servicio al público, que nos permitiría ganar tiempo”

Bajo esa lógica, indicó que sería importante utilizar un sistema de reservas gratuitos. "Sería bueno para que todas las empresas puedan trabajar con reservas que sean autorizadas por el gobierno para que tengan un control de la cantidad de gente que se está moviendo por la calle. “Con sistema de reserva, y guardando los distanciamiento de las mesas al aire libre, podría funcionar”.







El empresario sostuvo que el pedido de fondo apunta a la habilitación de los restaurantes con un 50% de ocupación. “Lo vemos difícil, pero capaz que vamos caminando hacia eso, la primera etapa es abrir en calle".

¿El fin de La Balcarce?

En la oportunidad, señaló que en "La Balcarce" hay aproximadamente 40 locales gastronómicos que están al borde del cierre. “Es insostenible, los negocios se hicieron como cooperativas, vamos a repartir lo que ingrese de forma equitativa, no importa si es gerente o es bachero, todos van a cobrar lo mismo, nadie puede mantener una grilla salarial de 800 mil pesos aproximados cada negocio, si no tenés ingresos”.

En ese sentido, advirtió que de no mediar alguna ayuda por parte del Estado, puedo ser el fin del corredor turístico. “Quien puede aguantar 100 mil pesos mensuales durante un año ante la perspectiva de que no sabes que va a pasar, muchos van a cerrar, no van aguantar", disparó.







Operativo salvataje

Puggioni instó al gobernador a tomar cartas en el asunto. “Hasta ahora no hubo ninguna propuesta, solo está la oferta nacional que te pueden dar hasta 300 mil pesos, eso no nos sirve, es solo una nomina salarial, se lo doy a mis empleados y no tengo un mango al otro día”, expresó.

En ese contexto, propuso al gobierno mediar ante los propietarios de comercios de Salta e instarlos a colaborar. “Ellos durante años ganaron muy bien, fueron socios de nuestra ganancia, ahora hay que ser socios en la pérdida, hagamos un stand by, no cobremos 4 meses los alquileres, nos sentemos a hablar”.

Por último, señaló que el gobierno debería habilitar un bono a pagarse en 2022 y analizar la eximición de impuestos. “Sino vamos a perder todos, se van a quedar sin el cliente que le viene pagando hace 20 años, vamos a ver quién te alquila, hoy hay como 30 locales que no los alquila nadie", finalizó.