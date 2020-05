Pochocleros también quieren volver a trabajar y piden que autoricen su actividad

Tras más de un mes de mantener cerradas las persianas y las puertas, la noticia principal de esta semana fue el retorno de la actividad comercial a Salta, dentro de la flexibilización de pandemia. Y con el regreso también de una importante cantidad de gente al centro de la ciudad capitalina, los vendedores de pochoclo piden que los dejen trabajar.

En la mañana de este viernes, un grupo de 22 pochocleros se acercaron a las oficinas de Control Comercial de la Municipalidad, solicitando que les permitan vender sus productos, en vista del retorno de la actividad comercial y ante la necesidad de volver a obtener ingresos.

En diálogo con FM Profesional una de las vendedoras, Mariza Cáceres, explicó que “estamos esperando que nos habiliten, poder volver a nuestros puestos, que nos den una respuesta o una fecha, porque está todo listo para volver a trabajar”. A esto sumó que presentaron “un protocolo hecho por una señora de Bromatología” con las medidas sanitarias a adoptar en torno a la pandemia.







Foto FM Profesional.

A esto manifestó que el pasado miércoles, día en que volvió el comercio, “nos dijeron que sí podíamos trabajar, el día jueves empezamos a trabajar por la mañana pero llegaron inspectores que nos dijeron que no podíamos seguir; vinimos para aquí (a Control Comercial) donde nos dicen que desde la intendencia no nos autorizan”.

Es por eso que no dejaron pasar más tiempo y volvieron a las oficinas durante la mañana, para volver a solicitar que les permitan comercializar sus alimentos y golosinas. “Estamos en un espacio público, no en un lugar cerrado, tenemos todas las medidas de seguridad y solo queremos trabajar porque llega un momento en que se te agotan los recursos, no hay plata que alcance”, recalcó la mujer para finalizar.