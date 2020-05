Avanzan los controles en el Freeshop y los protocolos para habilitar shoppings y centros comerciales

Luego de que trascendiera la denuncia de una comerciante del Freeshop, Control Comercial de la Municipalidad tomó cartas en el asunto y se dirigió al lugar. En diálogo con InformateSalta, el subsecretario Jorge Guido, manifestó que uno de los focos de su preocupación es la manzana comprendida entre calles Ituzaingó – Pellegrini y Urquiza – San Martín.

En este sector son múltiples los complejos que componen la manzana. Al respecto, Jorge Guido señaló que el complejo del que surgió el reclamo por presencia de ratas, se encontraba cerrado por lo que repetirán la visita en la jornada de hoy hasta avanzar sobre los controles.

Contiguamente funciona otro mercado tipo galería con accesos por calle Urquiza y Pellegrini. Este complejo recibió la visita de Control Comercial y así como amplía su subsecretario, se encontraba en orden y con medidas preventivas. “Había negocios cerrados, pero la administradora nos recibió, se nos colocó alcohol en gel y recorrimos el lugar”, señala Guido.

“La administradora manifestó que muchos de los puestos no volverán a abrir porque no renovaron el alquiler”

En este recorrido, la Subsecretaría pudo constatar que se están tomando medidas para marcar la circulación de la gente, como así también los elementos de seguridad de los puestos: “Mandaron a comprar pantallas acrílicas como protectores faciales y la administradora manifestó haber gastado 10 mil pesos en cintas para delimitar el tránsito de la gente. Estaba prolijo y con algunos puestos comenzando a armar todo para abrir”, dijo.

Insistiendo en la consulta por la presencia de alimañas, el subsecretario señaló que al menos en el complejo donde hicieron su recorrido no notaron presencia, aunque no es algo que se pueda determinar con una sola visita: “Es algo que no se puede verificar sin hacerles trampas o un examen más exhaustivo que a simple vista”, explicó.

Reclamos y denuncias

Es a partir de las denuncias de la gente que la Subsecretaría de Control procede a ejecutar procedimientos. En este sentido, Jorge Guido manifestó que el caso denunciado en InformateSalta nunca llegó a sus oficinas y que se anotició a través de los medios de la situación y que a partir de esto procedió a acercarse al lugar.

Ampliando sus declaraciones, el funcionario incentivó a la gente a que se contacte con el organismo a través de la línea 105.

Los shoppings, a la espera

Si bien Jorge Guido manifestó que la voluntad de la Intendente Bettina Romero es que se avance en la reapertura de estos espacios, se debe proceder con cautela y criterio.

“Estamos verificando cómo harán para abrir, a través de un protocolo, como todos los locales habilitados”, explicó, señalando que es por estas tareas que se dilató su apertura. Además explicó que cada comercio debe presentar su protocolo individual para poder abrir sus puertas.