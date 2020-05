Cementerios municipales: en asamblea, trabajadores reclamaron por elementos de protección e irregularidades

Desde hace semanas atrás, InformateSalta se viene haciendo eco del malestar que hay entre los trabajadores de los cementerios municipales, quienes en primer lugar reclamaron porque los querían hacer trabajar “voluntariamente”, luego por la falta de suministros y elementos de protección, entre otras falencias que incrementaron su descontento.

En la mañana de este lunes, los trabajadores decidieron realizar una asamblea en las afueras del Cementerio de la Santa Cruz, reclamando mejores condiciones laborales, que den marcha atrás con la firma del “trabajo voluntario”, junto a otros pedidos que elevaron a las autoridades.

InformateSalta dialogó con Víctor Chuquisaca, delegado gremial de ATE, quien amplió los detalles sobre lo tratado en la asamblea. “Los compañeros atraviesan distintas situaciones poco claras, una de ellas es que en todo este tiempo (de cuarentena) estuvieron prestando servicio aún a puertas cerradas, pero de a poco se les impidió la entrada si no firmaban una nota donde decía que ellos se presentaban voluntariamente a trabajar, eso parece ilógico y los deja descubiertos de la ART”, explicó.

“Aquí, de voluntario, no hay nadie”

A esta situación sumó que los trabajadores están pidiendo “guantes, mamelucos, cofias, antiparras y guantes; hay un audio donde habla el nuevo Director (de los Cementerios) donde dice que no estén pidiendo seguido los insumos, que con los que les den deben trabajar hasta morir, ese trato no es correcto”, criticó.

Dicho esto comentó que se reunieron con el director a quien “le pedimos que desestime la nota (de trabajo voluntario), se le pidió la ropa, la maquinaria, en el cementerio de Padua están sin agua y se está peleando por un ítem de efecto contagioso, si se puede encuadrar por trabajo insalubre”, resumió.

*Buenas tardes Compas*: En el día de hoy se realizó una Asamblea en la que participaron: Trabajadores de los Cementerios... Publicado por Secretaria Gremial Salta en Lunes, 11 de mayo de 2020

Otro malestar fue el no contar con un protocolo sanitario enmarcado por la pandemia para los empleados. “Nos dijeron que había un protocolo, no lo vimos, nunca se sociabilizó así que vamos a pedir por el mismo, mañana a las 8 nos juntamos de nuevo”, adelantó no sin antes sumar que están gestionando las vacunas antigripales para los empleados, quienes no contaron con sus dosis.