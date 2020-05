Desesperado por no tener ingresos, un guía de turismo inició una huelga de hambre

Las medidas de aislamiento social y obligatorio decretadas el 20 de marzo paralizaron el país y la gran mayoría de las actividades. Algunas, de a poco, pudieron empezar a regresar pero otras, como el turismo, continúan sin una fecha para poder reactivarse. La difícil y desesperante situación llevó a Luis César Nieto, un guía de turismo free lance a iniciar una huelga de hambre en la Plaza 9 de Julio.

En diálogo con InformateSalta, el hombre de 62 años, contó que trabaja hace 40 en la actividad como chofer - guía free lance, por lo que no tienen un sueldo y está en negro. “Yo era monotributistas hasta septiembre del año pasado pero no me alcanzaba ya para pagarlo, así dejé de hacerlo, así quede directamente sin monotributo. No tenemos ningún tipo de cobertura. Yo tomó un medicamento que cuesta $2800 y no tuve que dejar porque no tengo para comprarlo”, expresó.

Luis decidió salir hoy a manifestarse en la calles por la falta de respuesta, pero sólo porque la terminación impar de su DNI lo habilita para poder ir hoy al centro. Está en un banco de la plaza, con un cartel, el barbijo puesto y tiene alcohol en gel. Durante este tiempo, solo recibió un bolsón en marzo pero ahora ya no le alcanza para pagar el alquiler ni para comer.

En este sentido, detalló que temporada alta, pueden llegar a trabajar hasta 6 días a semana mientras que la baja los días se reducen a la mitad. “Hace dos meses y cuatro días que estoy parado. Nosotros somos los que le ponemos la cara al turismo en Salta, somos los que traemos al turismo. Se olvidaron de nosotros”, aseveró.

Luis añadió que no solo no logra reunir con los requisitos para acceder a la línea de crédito para el turismo, sino que no puede asumir una deuda que no sabe a futuro si va a poder saldar. “Yo tengo presentado los papeles para cobrar los 10 mil pesos pero recién me van a pagar el 19 de mayo. Durante estos dos meses, así como lo voy a recibir, yo creo que me va a acompañar la almacenera para cobrarme. Tengo la suerte de poder sacar de fiado pero hay que pagar la cuenta”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que al haber logrado que la provincia reciba más de mil millones de pesos por el turismo, ellos no reciban al menos un alivio. “Que nos den un pequeño subsidio, un pequeño sueldo hasta que volvamos a trabajar. Con el tema de la cuarentena, no es que para el turismo durante cuatro meses, nosotros tenemos hasta diciembre por lo menos para estar parados y si las cosas mejoran en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que son los que normalmente aportan al turismo de Salta”, afirmó.

Finalmente, explicó que en otros momentos, en temporada baja, trabajaba en taxis o remises pero ahora por su edad, nadie le quiere dar trabajo. “Soy muy joven para jubilarme, muy viejo trabajar”. Si algún dueño de un taxi o una remisera, puede ayudarlo, puede contactarse con él al 387 533-4590.