Desilusión del rubro gastronómico: “Si sobrevive el 60 o 70% de los locales, es mucho”

Con la flexibilización de la cuarentena en la fase 4 del aislamiento y el retorno de algunas actividades, siguiendo sus protocolos sanitarios aprobados, durante la semana pasada reabrieron los bares y restaurantes, en un intento de adaptarse a la nueva normalidad. Sin embargo, el horario permitido para su funcionamiento sigue generando un disgusto y muchos locales del rubro ven un panorama incierto a futuro.

InformateSalta dialogó con Benjamín Chibán, gerente del local Amnesia del paseo Balcarce, quien precisó que en su caso “nosotros no abrimos, porque el horario no nos sirve para que haya gente, en un local nocturno y con gente temprano, a nosotros no nos sirve para nada”, manifestó.

Así señaló que por el momento seguirán sin abrir. “Nosotros participamos desde la Cámara Gastronómica en las negociaciones (para la reapertura de la gastronomía) y no hubo forma de extender el horario, se está analizando la situación de los gastronómicos con el protocolo, su implementación y eso, viendo para extender (el horario en una próxima etapa) hasta las doce, pero eso tendría que ser escalonado”, indicó.

En cuanto a lo transitado hasta la época, con la situación actual y sin un panorama certero, Chibán señaló que el contexto “es demasiado complicado, si sobreviven el 60% o 70% de los locales es mucho, el 20% o 30% va a quedar afuera”, vaticinó.

Dicho esto rememoró cómo fue atravesar la cuarentena en estos dos meses. “Ha sido un estrés diario de no saber cómo cubrir los gastos, qué va a pasar en el futuro, no tenemos un tiempo puntual para abrir, aquí van viendo y analizando pero no sabés cuándo vas a volver a abrir, pasan los meses, se suman los alquileres, la luz y el gas que no usás pero te cobran…”, afirmó.

“Todo los empleados nos preguntan cuándo volvemos, estamos contando los días para volver a abrir”

Finalmente subrayó en las dificultades que siguen intentado palear. “Todos esperábamos otros horarios, la situación para muchos es complicada, uno más o menos se acomoda con los alquileres, los sueldos pero uno no tiene plata para vivir, el empleado va a tener su sueldos pero el empresario no”, concluyó.