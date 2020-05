Ameri, Octubres y los apuntados en la toma de terrenos

Fue uno de los temas abordado ayer por el gobernadorGustavo Sáenz, quien además de referirse a medidas vinculadas al coronavirus, hizo referencia a 6 tomas de terrenos, orquestadas políticamente durante el fin de semana.

A la toma de un predio en la ruta 21 y en ampliación de Parque La Vega, durante el fin de semana la Policía logró desalojar a personas que pretendían asentarse en terrenos privados en los barrios Justicia, Solidaridad y Sanidad.

Según El Tribuno, hay sospechas sobre referentes kirchneristas y de la izquierda. En los mensajes se puede ver cómo algunas personas convocaban a los integrantes del grupo "Terrenos" a sumar a familiares y vecinos para invadir propiedades fiscales y privadas. Hablan de elegir delegados, marcan lugares y ponen una hora determinada para actuar.

Desde el gobierno no se desconoce la situación: existe un déficit de viviendas que asciende a 72 mil. Es más, éste tema fue tratado en la última sesión de Diputados, pero luego vinieron una serie de tomas ilegales en la capital salteña.

Pero si la referencia es a que hay dirigentes políticos pagando para movilizar a personas a la toma de terrenos, el PO, muy limitado en recursos y sin la representación que tuvo años anteriores, queda prácticamente descartado.











El apuntado



Según El Tribuno, el diputado nacional Juan Ameri fue una de las personas que tuvo un rol visible en la mediación entre las personas asentadas en la ampliación de Parque La Vega y funcionarios de Tierra y Hábitat, la semana pasada.



El legislador aseguró que intervino y que incluso habló con el fiscal penal 3, Pablo Paz, ya que reside en Scalabrini Oritz, a seis cuadras del nuevo asentamiento. "Cuando me enteré que había una toma y que la Policía estaba por reprimir, me apersoné en el lugar y traté de mediar de alguna manera para que no se produzca una represión que tendría costos en la salud de los ciudadanos, primero, y después un costo político para los funcionarios".

Ameri es del Frente de Todos y asumió como diputado en reemplazo de Sergio "Oso" Leavy, quien perdió la elección por la gobernación, pero accedió a una banca en el Senado nacional el año pasado.



La organización Movimiento Octubres Salta posteó en su cuenta de Facebook fotos para mostrar una olla popular que se hizo en el terreno usurpado. "Se realizó (el domingo) con la colaboración del diputado Juan Ameri y se repartió barbijos, solidarizándonse con las familias presentes. Los vecinos seguirán firmes a la espera de una respuesta del Gobierno de la provincia".



En su Facebook, el Movimiento Octubres SALTA capital, publicó: Desde el Movimiento Octubres Salta Capital nos solidarizamos y acompañamos a las miles de familias del asentamiento en Parque La Vega que se encuentran luchando por el derecho a un terreno propio. Debido a la actual situación de aislamiento obligatorio muchas familias con trabajos informales se vieron afectadas económicamente, lo que derivó en que por el deficit habitacional en la provincia no pudieran seguir pagando un alquiler y en muchos de los casos fueran desalolojadas de sus hogares. Exijimos al Gobernador Gustavo Sáenz y al I.P.V. una respuesta favorable y pronta solución a la situación de las miles de familias presentes y asentadas en el lugar.

Octubres es una organización social que trabaja fuertemente en la zona, claramente identificado con el kirchnerismo, y estuvo en las pasadas elecciones militando junto a Sergio Leavy.







Ameri negó estar detrás de las tomas, aseguró que su sector político tampoco está vinculado. "No tiene ningún asidero", insistió. "Yo me presenté en algunos lugares donde están ciudadanos con problemáticas habitacionales para ver en qué podía colaborar. Como legislador nacional uno tiene que estar al lado de los que sufren", expresó.

Vecinos de Finca Valdivia aseguraron que "todo se trata de una cuestión política, los que están al frente son punteros políticos no gente que necesita, acá están metidos dos diputados: Caliva y otro que no me acuerdo el nombre. Ellos son los que están agitando y avivando a la gente a que se meta, ese día de la toma la diputada Caliva estaba ahí y ellos la vieron".

Por el hecho se realizó una denuncia policial y también una presentación ante la Justicia por usurpación de propiedad privada. El domingo se vivieron momentos de tensión en el asentamiento de ruta 21, los ocupantes casi se enfrentan con palos y machetes con otro grupo en medio de una disputa por los lotes.