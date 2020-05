Yrigoyen limita el acceso a su pueblo: “Los que vengan de afuera deberán volver a su origen”

Luego que se supiera que un camionero, que pasó por la localidad de Orán, dio positivo para coronavirus en Jujuy, Alfredo Sosa, intendente de Hipólito Yrigoyen, en diálogo con InformateSalta, aseguró que los controles deben ser más rigurosos en cuanto a la gente que ingresa a la localidad y que no sea residente de la zona.

Pese al anuncio del regreso del turismo interno, señaló que decidieron restringir el ingreso al pueblo, y darles prioridad a los vecinos. “Nosotros somos una localidad chiquita, tenemos 12 mil habitantes y no tenemos hoteles para mandarlos a hacer cuarentena, solo tenemos unas instituciones que hemos afectado para esto, pero tenemos que darle prioridad a nuestros vecinos de Yrigoyen”, manifestó.

“Por estos 15 días por favor no vengan, quédense en su lugar”

De todas formas, recomendó a los residentes de Yrigoyen que se encuentran en otras provincias tratar de no volver a la localidad en los próximos días para prevenir la circulación del virus. “Si por alguna cuestión vienen, van a tener que hacer la cuarentena acá dentro, pero los de afuera lamentablemente van a tener que volver a su origen”, expresó.

Sobre el alojamiento destinado aquellos que realicen cuarentena, detalló que cuentan con un camping municipal, con dos cabañas, y una enfermería dispuesta en el ingreso y también con un colegio terciario. “Estamos previendo que van a venir cuatro o seis personas de Yrigoyen que están en otras provincias, entonces tenemos que dejar ese lugar para que ellos vengan y hagan su cuarentena ahí”, expresó.

“No es que no queramos recibir gente, sino que no tenemos capacidad de recepción”

En relación a la situación de los camioneros que transportan alimentos y demás, sostuvo que su acceso está permitido. “Los que vienen de forma transitoria no tienen ningún problema, entran, hacen el descargo de lo que vienen a dejar y se vuelven a ir, siempre coordinado con el hospital local y con la policía”, sostuvo.

También detalló que aquellos que deben trasladarse de Yrigoyen a la ciudad de Orán tampoco tendrán inconvenientes. “Lo que es local acá no hay problema, tampoco lo departamental o zonal”.

"No tenemos cirugía, no tenemos terapia, no tenemos respiradores, solamente oxígeno"

Con respecto a los controles de ingreso, sostuvo que solo está habilitado el acceso norte. “La policía de la provincia es la encargada de hacer el control y verificación de la documentación, y en segundo lugar, se pasa al rociado de los vehículos con agua y cloro, y luego enfermeros toman la temperatura y los registran”.

Sobre el protocolo para casos sospechosos de COVID-19, indicó que solo se brindan las atenciones básicas. “El hospital que es de complejidad 2, por lo cual ante la presencia de cualquier persona que tenga dado el positivo del COVID-19 se lo atiende acá en las primeras atenciones y de acuerdo a la evaluación de los médicos se decide si debe ser derivado al hospital regional de Orán”.

“Tenemos que preparar a la sociedad para que no se haga un cuco con esto, un fantasma"

Por último, pidió a la sociedad estar preparada y no tener miedo. "La gente no está preparada para esto, y se producen situaciones como se produjeron en Rosario de Lerma, y en otros lugares, y eso tenemos que evitar porque no son leprosos la gente que tiene este problema, el problema es que si no hacemos la cuarentena, va a trasmitir”.